“Un embrión es un argentino con derechos”, razonó el senador Esteban Bullrich durante una entrevista radial en la que procuró explicar su oposición a la legalización del aborto. En diálogo con Ernesto Tenembaum, en Radio con vos, el ex ministro de Educación de la Nación aseguró, además, que su negativa a avalar el proyecto de interrupción del embarazo no está basada en motivos religiosos, sino en “dos argumentos”, uno de ellos derivado de que “lo he estudiado al tema desde el punto de vista científico y hay vida allí” (en referencia a la gestación), y el segundo sustentado en que “el Estado debe prevenir los problemas y defender la vida siempre”. “Si se prende fuego una clínica y tenés mujeres internadas y tenés embriones, ¿a quién rescatás primero?”, preguntó poco después el periodista Jairo Straccia. “Son todas vidas. O sea, la verdad que son todas vidas”, respondió Bullrich.