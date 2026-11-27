Flor Orce, Florencia Pineda, Julia Nardozza, Florencia Patiño y Mirna Cabrera ll forman la compañía Síndrome de Eureka.

Hace unos quince años, un grupo de actrices alumnas de Claudio Martínez Bel, experimentadísimo actor con un fuerte anclaje en el humor, estrenaron bajo su dirección Síndrome de Eureka, un viaje absurdo. Era una creación colectiva con seis clowns en busca de un lugar idílico sin usar palabras pero con un arsenal de juegos corporales, objetos, música y mucha comedia. La propuesta fue muy bien recibida en la Ciudad de Buenos Aires, viajó por provincias y festivales.

Luego, como compañía Síndrome de Eureka crearon A esta altura, ambientada en un turbulento vuelo con dirección de Gabi Goldberg y Rubén Segal. Incluyeron la palabra y al público como pasajeros de ese viaje, siendo ellas la troupe de azafatas. En 2020 convocaron a Alfredo Allende como director invitado; de esa unión surgió Damas bravas, que acaba de terminar su quinta temporada en La Carpintería. Con humor hilarante y perspectiva de género, la pieza ofrece una mirada irreverente sobre las mujeres que confeccionaron la bandera que San Martín llevó al cruce de Los Andes, la versión no oficial de aquel hecho histórico. Y desde el mes de septiembre, la compañía formada por Flor Orce, Florencia Pineda, Julia Nardozza, Florencia Patiño y Mirna Cabrera presenta su última creación: La zapatería (Crónica de mujeres calzadas). Es una nueva ficción de época también dirigida y escrita por Allende, ambientada en una zapatería de barrio en 1972, antes de la llegada de Perón del exilio en tiempos de fuerte conflictividad social y represión.

El espectáculo agota las entradas los sábados a las 20 en la sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, y ya tiene confirmado el comienzo de la segunda temporada el 6 de marzo de 2027 en el mismo espacio. Son pocas las obras de la escena local que abordan esos años desde el humor, y tal vez menos aún que las que incluyen escenas cantadas y bailadas como en un musical. Las protagonistas son mujeres con las emociones y los deseos a flor de piel, llevados a un extremo que resultan adorables y ridículas, como si el fracaso fuese el único destino posible. En algunas, las ideas políticas chocan con temores y ansias individuales.

Flor Orce encarna a “la Bianchi”, quien lleva adelante el local y el plan de tramar un secuestro para recaudar dinero, crecer en la clandestinidad y abocarse a la lucha social. Lo hace junto a su novia Úrsula (Julia Nardozza), la única que no trabaja allí pero es la “cabeza” detrás de todo: bizca, con una melena de león al viento, pura doctrina marxista hecha cuerpo y un fervor desbordado y ciego. Las secundan Polilla, a cargo de Florencia Patiño, la entrañable fumigadora paraguaya del local, anarquista y con un hijo preso y Norita (Florencia Pineda), empleada del negocio, una suerte de Susanita judía absolutamente cándida. Las visita Gloria (Mirna Cabrera), una clienta acomodada que tuerce el rumbo y las lleva a realizar otro golpe, acaso tan suicida como el otro y motivado por otro tipo de razones.

Son mujeres dispuestas a darlo todo en una puesta en escena muy cuidada en la que se lucen -además de los pasajes musicales- la escenografía, el vestuario y las pelucas que juegan con una estética vintage. Las intérpretes manejan una expresividad intensa emparentada con el grotesco y el absurdo: la gestualidad, los cuerpos y las intenciones parecieran a punto de estallar. “Este espectáculo nos costó mucho más que Damas bravas, que sucede en 1816, un momento de nuestra historia más alejado y hasta cristalizado en lo que estudiamos en la escuela. En cambio, los ‘70 nos atraviesan como sociedad de una manera más cruda, son banderas que seguimos levantando, heridas que siguen abiertas. La exageración nos permite cierta distancia de la realidad, a nosotras como actrices y al público como espectadores. Eso muchas veces baja las barreras que nos ponen a la defensiva, y nos permite divertirnos y reírnos de cosas que de otra manera son terribles. Ahí se produce la catarsis: ¿cuántas veces pasamos del llanto a la risa en un segundo? El humor puede ser un puente a la reflexión, a abrirse a la sensibilidad”, asegura Florencia Patiño.

“No queremos pararnos desde un lugar de soberbia y decir cómo hay que pensar. Queremos construir por un rato un vínculo de igual a igual, dónde el público se pueda espejar amorosamente. Disfrutamos mucho de construir personajes ridículos porque nos dan mucha libertad, y si logramos que sean adorables con sus contradicciones entonces estamos más que contentas”, agrega. Con la incorporación de Allende como dramaturgo y director, abandonaran pero no tanto la creación colectiva. “Alfredo es muy generoso. Durante el proceso nos iba pasando borradores del texto para que le diéramos nuestra opinión. En un principio la obra tenía un final diferente, uno que no nos terminaba de cerrar y lo fue puliendo a partir de nuestras sugerencias. En los ensayos nosotras vamos probando todo lo que se nos ocurre y él después hace su magia. Si bien somos un grupo muy diverso, creo que todos coincidimos con cierta mirada, compartimos una sensibilidad y un deseo de construir un mundo un poquito mejor desde lo colectivo y desde el humor”, describe la comediante.

“A medida que vamos montando disponemos de mucha libertad: es como si los cuerpos en estado de juego generaran un segundo texto que el dramaturgo toma a su vez. Exploramos con el movimiento, la voz, los gestos, con objetos también”, apunta Florencia Pineda. Según esta actriz, cuyo personaje es tal vez el más alejado a las ideas del grupo -su mayor sueño es enamorarse-, cada personaje tiene “una idea de la revolución distinta”, cada una encuentra en el grupo la razón para seguir adelante y todas “están al borde del precipicio”.

Si bien la trama transcurre en el ’72, la puesta en escena y la estética (desde el vestuario, la música, los peinados, la escenografía, el maquillaje) retrocede aún más en el tiempo, como si sucediera en los ’60. “La idea de Alfredo era plantear una zapatería vieja: el espacio remite a la década anterior pero la acción y los personajes son de los ’70. A partir de esa decisión, Gerardo Porión y Clara Hecker, que por tercer espectáculo consecutivo trabajan con nosotras, diseñaron el arte, el vestuario y la escenografía”, comenta Flor Orce. Otra idea que estuvo desde el comienzo fue incluir el canto y el baile, que imprimen ritmo y potencian la comicidad, la sensación de un horizonte de fracaso disparatado para este quinteto de mujeres. “Convocamos a Gabi Goldberg, un poco madrina-celestina del grupo, con quien trabajamos en las coreos de Damas bravas. Ella conoce nuestras posibilidades expresivas corporales, sabe sacar lo mejor de cada una y trabaja maravillosamente el humor. Además de coreógrafa y bailarina, es actriz y clown así que su mirada nos aporta un montón”, destaca Orce. “Todas nos formamos como payasas y también en diferentes disciplinas de las artes escénicas: teatro de objetos y títeres, danza, comedia musical, dramaturgia, música, canto. Somos actrices que, con nuestras cómicas limitaciones, cantamos y bailamos”, opina Mirna Cabrera.

La zapatería hace la última función del año este sábado 28 a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, y comienza su segunda temporada el sábado 6 de marzo de 2027 en el mismo lugar y horario.