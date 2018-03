#Ciclodelia Tres proyectos con liderazgo femenino (Fransia, Testarosa y Glass) festejarán el Día de la Mujer junto a DJ Viva en el ciclo IndieFuertes (8/3, Niceto Club Lado B). Mujeres, acá y ahora, del C.C. Recoleta, propondrá dos meses de actividades con enfoque de género: shows, lecturas, unipersonales (el 9/3 estará Vero Lorca), ilustraciones, cine y más. Además, La Fuerza Mayor tendrá ciclo en Congo Club Cultural (jueves de marzo, desde el 8/3) y Richter, The Charlie’s Jacket y Los Peligros agitarán el Ciclo Tímico de Club V (10/3).

#RockEnLaMira La plataforma YaNoNosCallamosMás difundió una alerta por “abusador, manoseador y violador” contra Guillermo Ruiz Díaz, baterista de El mató a un policía motorizado: “Me hizo mucho daño y sé de otras pibas que pasaron lo mismo”, se asegura en el texto, presentado de forma anónima. La banda expresó en un comunicado su incomodidad por “el clima horrible de mucha incertidumbre” derivado de la falta de precisiones y ofreció una vía de contacto para quienes posean información sobre la denuncia ([email protected]). En los últimos meses, desde el blog YaNoNosCallamosMás se han dado alertas contra el locutor Alejandro Nagy, el músico Silvano Córdoba (ex LightHouses), la fotógrafa y baterista Florr Alvarado (Juventud Falaffel), así como contra el fallecido Korneta Suárez (Los Gardelitos), Francisco Bochatón y otros ajenos al rock.

#AltaTemporada Si estás para superheroínas con estrés postraumático, dosificá la segunda de Jessica Jones (8/3, Netflix). Si te van los tumberos, fugate con la segunda de Sneaky Pete, creada por Bryan “Walter White” Cranston (9/3, Amazon). Si te caben las conspiraciones y los chicos de delivery asesinados, investigá la primera de Collateral (9/3, Netflix). Si extrañás a Kit “Jon Snow” Harington, probá la debutante y fierrera Gunpowder (12/3, AMC). Y si querés desafiar a skinheads, colate en la primera de Romper Stomper (13/3/ Sundance TV).

Jessica Jones

#AduanaParalela Uno de tantos ex Ramones, Marky Ramone, extenderá su gira mágica y punk-rocker por Neuquén (8/3), Cipolletti (9/3) y El Teatro (10/3), en tanto que el ex Genesis Steve Hackett alargará su gira mágica y progresiva por Córdoba (8/3), el Teatro Gran Rivadavia (10 y 11/3) y Rosario (13/3). La franquicia tecno-holandesa Dekmantel SoundSystem tendrá fecha porteña con el alemán Palms Trax y el anfitrión Damián Levensohn (9/3, Niceto Club). Y el español Kidd Keo pasará el trap con Yung Sarría en Groove (11/3). Por su parte, el morocho Anderson.Paak y sus Free Nationals reprogramaron su side-show del Lollapalooza para el 26/3 en Teatro Vorterix.

#CualquieraPuedeGooglear Tatuadores, agujas, diseños, concursos, muestras, subastas, clases, desfiles y shows de Edu Schmidt, De La Gran Piñata, A.N.I.M.A.L., Maldita Suerte, Sick Porky y Kiss Alive animarán la cuádruple jornada de la Tattoo Show (9 al 12/3, La Rural). Click entintado. Andrea Álvarez dará un show especial en Lucille (10/3), con el que se dará inicio a la producción del documental Las chicas están bien, sobre los problemas y la situación de las mujeres en el rock argentino. Click a la cámara. Carajo inaugurará nuevo club para toques rockers, el Auditorio Lanús (10/3). Click apertura. Alerta Pachuca celebrará sus primeros diez años con show en el Xirgu (9/3). Click soplavelas. Humor político en obras de 15 minutos con distintos directores habrá en Teatro Off Shore, los sábados en La Comunidad del Sótano. Click sobre tablas.

#DaleQueEmpieza Kapanga iniciará su temporada porteña 2018 en el Teatro Vorterix (10/3), lo mismo que harán Pampa Yakuza en plan electro-acustizado en la Sala Siranush (10/3), I.D. con doble función en el Marquee (10/3 a las 20 y a las 22) y La Franela con nueva formación (10/3, La Trastienda).

#Pantallazos El especial Mujeres del Rock, de Much Music, tendrá celebración con chicas y micrófonos (8/3). El ciclo de especiales Soundtracks: música que marcó la Historia explorará la banda sonora de los hitos históricos (8/3, Nat Geo). Y el rockumental Black Sabbath: The End of The End, grabado en 2017, repasará el show final de la banda de Tony Iommi y Ozzy Osbourne (9/3, DirecTV).

#Festivalitis . El sello Vegan Records tendrá festi propio con shows de Melian y los mercedinos Da Skate (10/3, Palermo Club). El Festi300 Musiquita en la Cocina juntará a Cosmo, Miau Trío, Bife, Grillos del Monte, Rolando Bruno y muchos más (11/3, C.C. Matienzo). El Primer Encuentro de Sound Systems reclutará referentes reggaeduberos como Army of Dub, Dubtronik, Stepping Stone, Lost Sheep, Popa Ugo, Oskar T y el MC costarricense, Thony Drummond (11/3, Niceto Club). Y el líder de Coldplay, Chris Martin, en su laburo paralelo como curador del Global Citizen Festival, confirmó que la franquicia neoyorquina tendrá edición argentina el 29/11, aunque no precisó dónde ni con qué artistas.

#Cursos&Concursos Vamos las bandas, concurso para músicos de entre 14 y 25 años que organiza el Ministerio de Cultura, ya recibe inscriptos para su edición 2018. Bandas o solistas de cualquier género musical competirán con una única canción, habrá un artista seleccionado por provincia y el ganador de la final será premiado con grabación y fechas en vivo (cultura.gob.ar, hasta el 1/4).

#PlanetaYoutube La Fanfarria del Capitán estrenó clip de su versión de la canción popular italiana Bella Ciao, convertida en hit mundial tras su inclusión en la banda sonora de la serie española La casa de papel. Y Tomás Justo hizo un alto en Onda Vaga para experimentar como solista con el clip de Esperanza última.