Desde Santa Fe.

El gobierno reanudará mañana las negociaciones paritarias con los gremios estatales. A las 10, el ministro de Gobierno Pablo Farías recibirá en la Casa Gris a los dirigentes de UPCN y ATE y a las 12, sus colegas de Educación Claudia Balagué y de Trabajo Julio Genesini a los representantes de los cuatro sindicatos docentes, entre ellos Amsafé y Sadop, en la cartera laboral. Balagué ratificó lo que Farías dijo el martes, que "habrá una nueva oferta salarial" para el sector público porque "entendemos que los trabajadores no deben poder adquisitivo" ante la escalada inflacionaria. Mientras que Miguel Lifschitz insistió que la primera oferta ya era "la mejor del país" porque garantizaba la cláusula gatillo y se mostró prudente con los números porque estamos ante "una gran incertidumbre de la economía" y "no podemos comprometer cifras que no sabemos si vamos a poder cumplir". No obstante, afirmó que "las pautas salariales se pueden revisar. Hay voluntad de diálogo". Los negociadores paritarios volverán a la mesa de diálogo después de un paro docente de 48 horas ‑con altísimo acatamiento en la provincia‑ y la amenaza de los estatales de ATE de sumarse al plan de lucha si el gobierno no mejora el aumento del 16,1 por ciento en tres tramos, que ofreció la semana pasada. El martes, los municipales de Festram recibieron una oferta del 16,5 por ciento con cláusula gatillo, que también fue rechazada, lo que significa que la nueva propuesta debería superar ese porcentaje.

Ayer, Balagué confirmó que habrá "una nueva oferta", aunque evitó los detalles. Y lamentó el paro del lunes y martes. "Hicimos la mejor oferta que se realizó en el país, con la posibilidad con una cláusula gatillo que otras provincias no la ofrecieron, pero nosotros sí porque entendemos que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo con respecto a la inflación", dijo.

Lifschitz volvió a mostrarse confiado en que el gobierno llegará a un acuerdo con los docentes y los gremios estatales. Aunque advirtió que lo que cambió fue la situación económica. "Estamos en un contexto más difícil que años anteriores", dijo por la emisora Aire de Santa Fe.

"Si en la provincia tenemos los números prolijos es porque hemos sido siempre prudentes y cautos al administrar los recursos", que son de todos los santafesinos. Pero lo que cambió es que "estamos en un contexto más difícil que años anteriores porque hemos tenido una reducción de la actividad económica y eso se replica en la recaudación", explicó.

Además ‑recordó Lifschiz‑ el año pasado firmó el Consenso Fiscal con el gobierno de Mauricio Mascri y eso "pone límites a las posibilidades de crecimiento de los gastos de las provincias".

"No podemos ignorar lo que pasa en otras negociaciones paritarias. Nadie ha ofrecido más del 15 por ciento y también hemos prometido la cláusula gatillo. Nosotros demostramos que somos serios", insistió el mandatario. "Si la inflación supera lo que hemos acordado, inmediatamente en forma automática se aplicará la cláusula de actualización salarial. Ahora lo que no podemos es de antemano, con una gran incertidumbre en la economía, comprometer cifras que no sabemos si vamos a poder cumplir".