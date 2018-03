Tras el paro de 48 horas de los maestros, el gobierno bonaerense convocó para hoy a una reunión de la “mesa técnica salarial” con los representantes gremiales, como paso previo a la reanudación de la negociación paritaria. “Vamos a concurrir a la reunión con la expectativa de empezar a discutir una mejora en la propuesta salarial y hablar sobre los datos de ausentismo que tiene la Dirección General de Escuelas, y sobre la infraestructura escolar”, señaló el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, ante el llamado del equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Además adelantó que solicitarán que “se habiliten las dos escuelas que están cerradas en el Delta, porque es necesario que los chicos puedan tener clases”.

“Nosotros consideramos que la educación es un derecho social, no es un gasto y el gobierno está tomando el tema con un criterio economicista”, apuntó Baradel, remarcando las diferencias centrales que existen entre los dirigentes docentes y los funcionarios de Cambiemos. El encuentro al que convocó el gobierno bonaerense cita a segundas líneas de los gremios con los subsecretarios de los ministerios de Economía, Trabajo y Educación, para intentar acortar la distancia entre lo que propone la provincia y lo que reclaman los maestros. La decisión de los maestros es llevar también a la mesa de negociación el mal estado de la infraestructura escolar y las cifras de ausentismo que manejan los funcionarios, para cotejarlas con las propias.

A cuatro días de haber comenzado las clases, y después del paro nacional realizado lunes y martes pasados, el conflicto está estancado. Los docentes no aceptaron las propuesta de recomposición salarial que el gobierno llevó ya dos veces a la mesa paritaria: 15 por ciento de incremento en tres cuotas, más un polémico bono por presentismo y una cláusula de revisión del acuerdo en octubre. Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente (lo integran Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses, la Unión de Docentes de Buenos Aires, Unión Docentes Argentinos, Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica y los docentes privados del Sadop) piden un aumento mayor, del orden del 20 por ciento, y cláusula gatillo ante el avance de la inflación, para garantizar que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario.

“Vamos a concurrir a la reunión con la expectativa de empezar a discutir una mejora en la propuesta salarial y hablar sobre los datos de ausentismo que tiene la Dirección General de Escuelas, y sobre la infraestructura escolar, queremos un informe pormenorizado, que ya hemos pedido en varias oportunidades”, indicó Baradel, adelantando algunos de los puntos que llevarán a la reunión. Agregó que solicitarán a las autoridades que “se habiliten las dos escuelas que están cerradas en el Delta, porque es necesario que los chicos puedan tener clases en esos establecimientos”.

El secretario general de Udocba, Miguel Díaz, señaló que “el gobierno tendría que poner toda la información de cuál es la masa de dinero de la que disponen para aumento salarial”. Además, afirmó que “se la pasan diciendo que hay 20 mil licencias por año en un universo de 300 mil docentes y eso arroja un 7 por ciento y no un 17 por ciento como repiten desde el Ejecutivo”, dijo, en referencia al supuesto ausentismo. “Tenemos que resistir y no firmar un acuerdo que plantee una rebaja salarial –dijo el dirigente–. La gobernadora María Eugenia Vidal dice que no quiere que los docentes pierdan, lo que significa que no ganen más.”

Tras la reunión de hoy, los gremios docentes comenzarán a debatir cómo sigue su plan de lucha. En algunas seccionales de Suteba, como en Bahía Blanca, los maestros ya lanzaron una jornada de protesta para el lunes.