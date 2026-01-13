Omitir para ir al contenido principal
Los gremios estatales en pie de guerra.

Un frente sindical tormentoso le espera a Llaryora

Las modificaciones en el sistema jubilatorio provincial son rechazadas por los sindicatos. El gobernador dice que todo es porque la Nación de no envía los fondos que debe.

Gregorio Tatián
Por Gregorio Tatián
Llaryora
Aporets. Hay mucho malestar entre los gremios estatales de Córdoba con el gobernador martín Llaryora. (Noticias Argentinas)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Homo Estrellanegra

Por Rodrigo Fresán
Javier Milei

El Presidente inauguró sus redes en inglés y duró poco

Milei compite por el premio al presidente más cipayo de América Latina

Milei Gabinete

Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes

Desesperados por la reforma y pasados de rosca

Por Melisa Molina

Alfredo Capi Rodriguez

El presidente de La Libertada Avanza del Chaco

La justicia lo procesó por presentar afiliaciones truchas al partido de Milei

Por Bruno Martínez
MEX2450. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/01/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de México, de su mandataria Claudia Sheinbaum (c) acompañada por el del titular de la Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch (i), el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente (2-d) y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco (d), durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum informó que sostuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron tema como el "respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México. EFE/Presidencia de México/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Frente a las recientes amenazas del gobierno republicano

Sheinbaum llamó a Trump y rechazó el envío de tropas de EE.UU: “Eso no está sobre la mesa”

En la Casa Blanca

Tras haberle ofertado su Premio Nobel de la Paz, Corina Machado se reunirá con Trump

Carta abierta del músico

Neil Young: “Trump está destruyendo el país”

El País

Una supuesta disputa por un helicóptero

Villarruel viajó al sur por los incendios y expuso una vez más la interna con el Gobierno

X inglés Javier Milei

Mientras arde la Patagonia

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario y ya le suspendieron la cuenta en X

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Economía

FOTO ARCHIVO dolar dolares

El Banco Central compró 55 millones y empujó la cotización

Dólar y tasas con tendencia alcista

La gran mayoría de los sectores de ingresos fijos quedaron atrás

Quién ganó y quién perdió poder adquisitivo

Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska

Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Sociedad

Santa Clara Ola Gigante

El fallecido golpeó su cabeza contra las rocas

Un muerto y 35 heridos por una ola gigante en Santa Clara del Mar

Pablo Grillo

La evolución de la salud del fotógrafo

A 10 meses de ataque a Pablo Grillo sigue el reclamo de Justicia

Se cumplen 20 años del "Robo del siglo"

Un asalto que se recuerda con una sonrisa

Por Juan Funes

En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa

Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta

Por Pablo Esteban

Deportes

PERTH (Australia), 03/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina celebrates after winning against Taylor Fritz of the USA during the United Cup match between USA and Argentina at RAC Arena in Perth, Australia, 03 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal

Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento

Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios

Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 12: DAKAR, El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders.

El salteño, al frente entre las motos

Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general

FOTOBAIRES amistoso 2026 river millonarios montiel

Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel

River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay