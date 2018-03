TEATRO

Las Chanchas

Bajo el subtítulo “ópera marciana en un acto”, se presenta la obra con la que comienza la temporada 2018 del Centro de Experimientación y Creación del Teatro Argentino de La Plata (Tacec). Se trata de una ópera comisionada sobre un relato de Félix Bruzzone, con música del catalán Fabiá Santcovsky, regié de Emilio García Wehbi y dirección musical de Natalia Salinas. La historia que se cuenta es la de Andy, un cantante de karaoke devenido en amo de casa, en un planeta Marte atestado de conejos inteligentes y marcianos come-pájaros trepados a los árboles. Andy se encuentra con Mara y Lara que escapan de un intento de secuestro y les ofrece ocultarlas en su casa. Pero no todo es lo que parece. La memoria se vuelve generativa al desplegarse arbórea en la fantasía. Este es el poder paradójicamente esperanzador del mecanismo lógico de Las Chanchas.

Del jueves 15 al domingo 18, a las 21 horas, en la sala Tacec del Teatro Argentino de La Plata, calles 9 y 53. Entrada: $ 200.

La savia

Es el nombre del líquido que circula por los vasos conductores y transporta el alimento de las plantas, pero savia es también la palabra que se utiliza para nombrar el elemento que da vida a las cosas. Entre libros y plantas, Elsa atraviesa una etapa de sutil renacimiento. Cuarta obra del autor sanjuanino Ignacio Sánchez Mestre, despliega una mirada divertida y delicada sobre todo aquello que nos da vitalidad. Para esta nueva temporada, Stella Galazzi reemplaza a Mirta Busnelli. Completan el elenco Agustín García Moreno y Constanza Herrera.

Jueves a domingo, a las 21, en la sala Orestes Caviglia del Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $ 180.

MÚSICA

Púrpura

“Todo lo que fue y será/ y que seguir haciendo”, canta Jazmín Esquivel en el tema que bautiza su debut como solista, y suena como una declaración de principios. Porque se trata de un debut apuntalado por una historia previa, pero también de esos que abren la puerta a toda una carrera por delante. Antes de Púrpura, Esquivel había presentado un EP junto a su grupo Los Alces, Agua Turbia/ Espero (2016). Con su nombre ahora solo al frente, pero con los mismos músicos de siempre arropándola –Sofía Malagrino en batería, Tomás Viola en guitarra y Velentín Bassi en bajo–, el disco muestra un salto de calidad sorprendente con respecto a aquella suerte de carta de presentación. Co-producido por la cantante junto a Lucy Patané, y con invitados como Javier Casalla en violín y Lucas Caballero (Guauchos) en voz, Púrpura tiene un sonido pastoral pero poderoso, con acento en la canción, y al servicio de la voz de Jazmín, que por momentos remite a la de otra cantante joven de la escena porteña, Marina Fages, pero que siempre brilla con luz propia.

Lo que muere renace

Proyecto largamente soñado por Ramiro Gallo para su Quinteto, se trata de un disco compuesto integramente de canciones, en la voz de la cantante platense Roma Ramírez. “Hacía años que quería grabar un disco de canciones, luego de muchos discos de música instrumental en los cuales, si bien aparecían temas cantados, en nuestro repertorio estaban relegados en número”, explica Ramiro, que asegura que el círculo se cerró cuando conoceron a Roma, “una cantante fina, exquisita, y con una sensibilidad afín”. El disco incluye trece canciones con letra y música de Ramiro, y una de su padre, Enrique: “Mi vieja casita”.

ONLINE

El mudo

La plataforma de cine a demanda para cinéfilos Mubi acaba de incorporar a su listado de títulos del mes este largometraje peruano centrado en un hombre llamado Constantino Zegarra, un juez de la ciudad de Lima que, un buen día y por razones que no vienen al caso iluminar aquí, pierde las cuerdas vocales y su puesto jerárquico. Ese cambio radical en su vida profesional y privada pone al personaje en una caída a gran velocidad y sin fin a la vista, hechos que no puede relacionar sino con un complejo complot contra su persona.¿Seguirá el buen juez con su incorruptible visión de la justicia o deberá echar mano a recursos no tan legales para desentrañar el misterio y seguir adelante con su vida? Humor, sátira social y algo de política (y mucha burocracia, incluso en los lugares más insospechados) en una película que, luego de su paso por el Festival de Locarno, puso en circulación el nombre de sus realizadores, los hermanos Daniel y Diego Vega.

El final de “Love”

Ya están disponibles en Netflix todos los episodios que conforman la tercera (y última) temporada de la más reciente creación televisiva de Judd Apatow. El cliffhanger de la S02 –por llamarlo de alguna manera– había despedido a Gus (Paul Rust) y a Mickey (Gillian Jacobs) luego de una intensa relación con altos y bajos –períodos de convivencia y otros de separación y reconciliación–, al tiempo que el muchacho intentaba dar el gran salto como guionista y la joven continuaba con su empleo de medio tiempo en una radio local. “Creo que es la temporada más dulce y divertida y termina la historia de una manera hermosa”, comentó Apatow, lo cual puede ser interpretado de muchas maneras. Al fin y al cabo, ¿quién puede decir cómo es el amor perfecto?

CINE

Orione

Presentada en sociedad en la competencia nacional del último Bafici, la ópera prima de Toia Bonino es un potente y, por momentos, poético documental que escapa a los lugares comunes de la representación de la marginalidad y la delincuencia en el cine y la tevé. La película cruza varios elementos –el relato en primera persona, una buena cantidad material de archivo casero, imágenes de noticieros y registros actuales, que van desde una recorrida por una comisaría hasta el trabajo cotidiano en una morgue– para narrar la historia de una madre y sus dos hijos, ambos dedicados al crimen, uno de ellos muerto hace años en un enfrentamiento con la policía. Bonino evita la bajada de línea o la mirada didáctica tan típica de los informes televisivos para construir metódicamente una pintura personal y social, esquivando asimismo tanto el fatalismo como el paternalismo. Orione narra el dolor de una mujer ante la pérdida de su hijo, pero también cómo la elección de una forma de vida parece marcar de antemano los destinos.

Alias Yineth

El subtítulo de este documental, una coproducción entre Colombia y la Argentina, es absolutamente pertinente: La mujer de los siete nombres hace referencia a los múltiples cambios de “personalidad” que su protagonista tuvo que atravesar desde que, a los doce años, fue entregada por su familia para ingresar a las filas de las FARC-EP. Dirigido por Daniela Castro y Nicolás Ordóñez, el documental cuenta con la presencia central de Yineth Trujillo Verján, campesina, guerrillera, sobreviviente, madre y actual empleada del Estado colombiano en su plan de “reintegración”, testigo y reflejo de los cambios recientes de una sociedad tan dividida y enfrentada que su reconciliación parecía imposible.

TV

Romper Stomper

En 1992, una película australiana llamada Romper Stomper –protagonizada por un jovencísimo Russell Crowe– describía el violento accionar de un grupo de skinheads neonazis en un suburbio de Melbourne, incluyendo en el menú un enfrentamiento con un grupo de inmigrantes de Vietnam e, incluso, una subtrama romántica. En otras palabras: una típica salvajada aussie, llena de adrenalina y acción. Habrá que ver si esta reluciente serie, que continúa la historia del film original veinticinco años más tarde –y que la señal SundanceTV comenzará a emitir este martes–, está a la altura de las expectativas. Las imágenes de los anticipos describen a un grupo de activistas de extrema derecha –dos de ellos, los mismos personajes y actores del largometraje– y sus actividades legales e ilegales, al tiempo que otro grupo, marcadamente anti fascista, se enfrenta a ellos en las elecciones locales y en las calles.

Martes a las 22 horas, por SundanceTV.

Atlanta

La señal Fox ya está presentando, a un ritmo de un episodio por semana, la nueva temporada de esta serie ganadora de dos Globos de Oroy cuya mayor virtud es su desenfadado sentido de la originalidad. A tal punto que cada nuevo episodio puede no parecerse demasiado en contenido y forma al anterior. La creación de Donald Glover, su creador y protagonista, alterna el humor y el drama en partes iguales. La historia, en esencia, sigue el día a día de un muchacho negro que deja de lado los estudios universitarios y vuelve al barrio para reencontrarse con amigos y amores del pasado. Un sitio donde, además, el hip hop parece florecer en cualquier esquina.

Martes a las 22.00, por Fox Premium Series.