La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de un suplemento para adelgazar en comprimidos, por ser un producto falsificado.





La decisión se dio a conocer a través de la Disposición 6132/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se indica que el producto prohibido es el siguiente:

“Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática”.





De acuerdo a la norma, la investigación comenzó luego de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibiera consultas en su correo oficial sobre el producto, que se ofrecía a través de redes sociales como un complemento para bajar de peso.

El organismo constató que el producto declaraba contener té verde y centella asiática y que hacía referencia a una receta médica, por lo que se sugería que había sido preparado como una fórmula magistral.

En este sentido se indicó que las fórmulas magristrales deben elaborarse exclusivamente en farmacias habilitadas, tras la presentación de una receta médica y para un paciente en particular.

También se aclaró que no pueden identificarse con denominaciones comunes o marcas y deben declarar en el rótulo los datos de la farmacia elaboradora, la composición cuali y cuantitativa. Además, sólo pueden dispensarse en las farmacias.

Asimismo, el organismo verificó que el número de registro era inexistente, por lo que fue declarado como un producto falsificado.

Por estas razones, "a fin de proteger a los eventuales consumidores", la Anmat prohibió el uso, distribución y venta de este producto en todo el territorio nacional. La medida alcanza a cualquier presentación, lote o vencimiento.