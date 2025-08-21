El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser suspendido por la brutal batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.
El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos
Hospital Fiorito
- Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
- Jaime Mora: cirugía por fractura.
- Pablo Mora: politraumatismo.
- Brayan Martínez: apuñalado.
- Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
- Diego Trujillo: politraumatismo.
- Sebastián Aliste: politraumatismo.
- Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
- Hian Abreu: politraumatismo.
- Carlos Mesa: politraumatismo.
- Román Silva: politraumatismo.
- Victoria Niera: politraumatismo.
Hospital Presidente Perón
- Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
- Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
- Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Hospital Wilde
- Joaquín Vaina, politraumatismo.
- Rubén Torres: politraumatismo.
- José Acuiada: politraumatismo.
- Patricio Valenzuela: politraumatismo.