El País
Milei y el caos como premisa política
Por
Alfredo Serrano Mancilla
14 de febrero de 2026 - 19:31
javier milei -05/09/2025
javier milei -05/09/2025
(AFP/AFP)
Cartelera
Contratapa
Dios en calzoncillos y su PC descompuesta
El Gobierno denunció a manifestantes de la marcha contra la reforma laboral
Feos, sucios, malos y “terroristas”
El trailer de "Los dinosaurios"
Steven Spielberg llega a Netflix
Exclusivo para
Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial
Paro docente en aulas bonaerense
León XIV busca salvar la unidad
Tucho Fernández encabeza el diálogo con los ultraconservadores
Por
Washington Uranga
Después de dos rondas de conversaciones en Abu Dabi
Rusia y Ucrania reanudan sus negociaciones en Ginebra
Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra
Avistaron una descomunal ballena azul
El colmo de Milei: sube la inflación y baja el dólar
Huelgan palabras
Por
Luis Bruschtein
A un año de la megaestafa $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente
Una moneda virtual y una estafa muy real
Por
Irina Hauser
Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111
Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón
Economía
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
En enero volvió a aumentar por encima de la inflación
La canasta de crianza, más pesada
Por
Juan Garriga
Sociedad
Investigan si fue atropellada
Hallaron muerta a una joven de 18 años que era buscada por su familia en La Plata
Día de los Enamorados con paraguas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de febrero
Es el segundo ataque masivo en cuatro meses en el mismo campus
EE.UU.: dos muertos por un tiroteo en una universidad
Deportes
La historia de Grace Tame, una conocida ultramaratonista australiana
Una atleta alza la voz y no se lo perdonan
Por
Gustavo Veiga
Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española
Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus
Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo
El título del Argentina Open se acerca al país
Por
Adrián De Benedictis
A propósito del libro El camino del deportista, del psicólogo Sebastián Blasco
Una mirada más humana hacia el deportista
Por
Alejandro Duchini