Steve Hackett (foto) , el ex guitarrista de Genesis y leyenda del rock progresivo se presenta este martes a las 21.30 en el teatro El Círculo en el marco de una gira por Sudamérica. Con Génesis, la guitarra de Steve produjo algunos momentos memorables. A medida que se embarcó en su carrera como solista, desarrolló su gama excepcional, empujando los límites musicales en áreas interesantes, inventando nuevos sonidos y también técnicas como tapping.

Llega a la ciudad con un nuevo espectáculo que traerá enormes favoritos de Génesis como Supper's Ready, Dancing with the Moonlit Knight, Fountain of Salmacis, Firth of Fifth y The Musical Box , incluyendo también canciones como "One for the Vine" e "Inside & Out", no visto ni escuchados por muchos desde la década de 1970.

Hackett no solo celebrará los 40 años de Please Do not Touch ; también incluirá el número especial de GTR When The Heart Rules The Mind , y canciones de su nuevo álbum innovador The Night Siren .

Steve Hackett es reconocido como un músico de rock inmensamente talentoso e innovador. Fue el guitarrista principal de Genesis, en su formación clásica que contaba con Gabriel, Collins, Banks y Rutherford, con los que produjo álbumes aclamados como Selling England by the Pound (un favorito de John Lennon).