OPINION

Cuando el Estado mata niños

Por Carlos Rozanski *

El 19 de febrero pasado, presentamos un formal pedido de juicio político al presidente de la Nación por mal desempeño. La esencia del pedido fue que, luego del asesinato por la espalda de un joven de 18 años, Pablo Kukok, su asesino, Luis Chocobar, miembro de la policía bonaerense, fue invitado a la Casa de Gobierno. Allí, el presidente de la Nación le dijo textualmente: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos”. Agregó Mauricio Macri: “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”.

Esta felicitación y garantía de ayuda oficial, que hoy se conoce como “doctrina Chocobar”, desató una serie de asesinatos de jóvenes de parte de miembros de fuerzas de seguridad, uno de los cuales motivó, hace pocos días, una nueva presentación ampliando la anterior. La originó el fusilamiento mediante cuatro balazos de un joven de 16 años que, según la información oficial, tenía al lado del cuerpo acribillado una pistola de plástico. El policía autor del crimen, que entró a su vivienda para tomar el ama de su novia –también policía–, había disparado ocho balazos al auto –que según su versión el joven intentaba sustraer–, siete de los cuales impactaron en la puerta derecha del automóvil del asesino, y uno en la puerta izquierda. A su vez, cuatro de ellos, ocasionaron la muerte instantánea del joven. Hace dos días, un policía de Tucumán ejecutó de un balazo en la nuca a Facundo Ferreira, de 12 años. Su abuela y sus demás familiares lo lloran. El mundo lo llora. Porque, cuando un niño es asesinado por el Estado, se sacude el planeta. No importa en qué región de la Tierra suceda ese crimen, se afecta la humanidad. Y cuando ese asesinato incalificable es producto de un mensaje explícito de un presidente de una nación, aprobando la muerte por la espalda de un ciudadano, no hay calificativo. La muerte de un niño no tiene consuelo, y tampoco tiene calificativo la crueldad de quien anuncia y estimula esos crímenes. Ya perdió vigencia la discusión acerca de la baja de edad de imputabilidad de los jóvenes. Lo que va a marcar la agenda oficial, a partir de ahora, en esta temática, es desde qué edad está bien asesinar a un niño. Seguramente para establecer un protocolo de felicitación de miembros de fuerzas de seguridad que ejecuten habitantes. En pocos meses, no sólo se ha agudizado la pobreza de millones de argentinos y endeudado el país por generaciones enteras. Se ha puesto en marcha además, y en función del modelo económico que lo sustenta, un plan de estigmatización, persecución, asesinato y encarcelamiento de integrantes de sectores sociales vulnerables, comenzando con los pueblos originarios y continuando con los opositores políticos. De la reacción seria y oportuna de una ciudadanía sensible, que supo condenar los crímenes cometidos hace décadas por una dictadura genocida, dependerá la cantidad de niños que sean ejecutados en el nombre de la nueva onda de globos de amor que el ingeniero que gobierna el país inauguró hace poco más de dos años. Eso, porque, cuando desde el Estado se asesina niños, no hay Estado, hay régimen de exterminio planificado.

* Ex camarista federal.

OPINION

Bullrich apunta y la policía dispara

Por Leonardo Grosso *

El “gatillo fácil” no es un accidente, porque podría evitarse. A Facundo Ferreira, el pibe tucumano de tan solo 12 años, lo mataron dos policías por la espalda y fueron liberados. Quienes alientan la “doctrina Chocobar” son responsables, porque envían a las fuerzas de seguridad un mensaje de impunidad y discrecionalidad para el uso de armas de fuego que nos dejan a todos y todas expuestas.

Facundo iba en una moto, como acompañante de un chico de 14 años que cuenta que se salvó de milagro. “Fueron como 20 tiros”, le dijo a un diario local. Se supone que la policía perseguía a otras tres motos, y que los chicos tuvieron la desdicha de quedar en medio del fuego cruzado.

La fiscal Adriana Gianonni defendió el olfato policial y, tras tomar testimonios, dejó en libertad a los uniformados que dispararon a quemarropa contra otros seis jóvenes, confirmando ahora sí que los únicos delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra son los que tienen uniforme.

Nadie merecía morir en esa escena: tampoco los chicos acusados de correr picadas, de robar alguna moto, de haber matado a otra persona. Las declaraciones policiales abundan en sospechas, en acusaciones contra sus blancos móviles para defenderse. Y no tienen pruebas más que sus propias palabras. La fiscal les creyó y los dejó en libertad, de eso se trata la doctrina Chocobar, impunidad para matar.

Acusarán de garantista a cualquiera que diga que la vida vale más que la propiedad privada, como si fuera un insulto. La defensa de otro policía asesino –que recibió condecoraciones por matar a otro joven en vez de apresarlo y ponerlo a disposición de la Justicia–, cala muy hondo en el accionar de policías y funcionarios judiciales. Es una forma de legalizar la pena de muerte, sin ningún recaudo.

La ONU, en 1990, elaboró los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que establecen directrices de índole legislativa, institucional y práctica que deben tomar los gobiernos y los organismos facultados de hacer cumplir la ley, y hacen hincapié en la resolución de los conflictos por medios no violentos, en la medida de lo posible. El documento enfatiza que “no se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato, aunque ello suponga que se escape”.

La “inseguridad” es un problema bastante serio para ser utilizado con fines políticos. El delito se organiza y tiene recaudadores en las policías y en el poder político. Necesitamos una política de seguridad que enfoque la raíz del problema; el narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas, solo por poner algunos ejemplos, no son organizados por chicos de 11 años, son tramas criminales complejas, que necesitan dinero, logística y contactos para funcionar.

En todo caso que el Estado dispare a un adolescente, o a un niño, o a cualquier persona es el fracaso de la política, es el fracaso de nuestra forma de organizar la sociedad. Cualquier muerte es un fracaso.

El daño colateral de la política de seguridad de Bullrich y Macri hoy se llama Facundo, que tenía 12 años, a quien mataron y cuyos asesinos están libres. La política de seguridad de Bullrich y Macri ha fracasado.

* Diputado nacional (Peronismo para la Victoria).