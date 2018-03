“Lo inédito no es que se esté juzgando un crimen de odio, porque ya hubo otros casos, lo inédito es que desde lo conceptual se esté hablando de travesticidio”, le explicó a PáginaI12 la fiscal Mariela Labozzetta, quien señaló que “hubo otros casos, hubo condenas, pero no se llegó a una calificación como la que se hace en este juicio, aunque vale la pena aclarar que la confirmación o no del concepto se va a saber cuando el Tribunal Oral 4 de a conocer el fallo y la calificación definitiva de este hecho”. Labozzetta, fiscal especializada en violencia de genero, trabajó durante toda la etapa de instrucción y ahora sigue en la etapa de juicio, en este caso acompañada por su colega Ariel Yapur.

Labozzetta recordó que en los otros juicios similares al presente “en algunos casos no se tuvo en cuenta el agravante de odio y se condenó por homicidio simple, de manera que sería un hecho inédito que se llegue a confirmar la calificación” en la que coincidieron fiscales y querellantes.

El inciso 11 del artículo 80 del Código Penal incluye la calificación específica de “femicidio” que ahora puede extender su aplicación de los casos de “travesticidio/transfemicidio”. Las organizaciones trans están acompañando el proceso por el lógico reclamo de justicia, pero a la vez porque la nueva calificación daría una mayor visibilidad a crímenes de odio que se vienen produciendo por rechazo a la identidad sexual y que muchas veces quedan impunes.

Labozzetta afirmó que “además de ser una causa importante por la gravedad del hecho en sí, el debate sobre el crimen de odio y sobre el concepto de travesticidio le dan una importancia mayor, pero insisto en que todo esto depende de lo que finalmente se resuelva en el juicio oral, cuando el Tribunal de a conocer su fallo”. La fiscal dijo que hay elementos que señalan claramente que en el crimen de Diana Sacayán hubo participación de una segunda persona “pero hay que ver si en el juicio que está comenzando surgen datos que puedan servir para la causa que sigue en la etapa de instrucción para tratar de establecer la identidad de esa segunda persona”.

Por su parte, la abogada querellante Luciana Sánchez, destacó la importancia de que el Tribunal 4 haya aceptado la participación como testigo experto de la reconocida antropóloga y activista Amaranta Gómez Regalado. Sánchez destacó que la propuesta la hizo la querella teniendo en cuenta “la labor que viene desarrollando por los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las personas trans”.