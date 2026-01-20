Omitir para ir al contenido principal
Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

En Casa Rosada confían en que no tendrán que hacer modificaciones a sus planes para lograr la aprobación en el recinto.

Melisa Molina
Por Melisa Molina
En Balcarce 50 confían que todos los proyectos enviados serán aprobados. (Presidencia)

Un informe del Cepa revela las consecuencias del modelo libertario

Menos empresas y menos trabajo en la provincia

Por Luciano Couso

CERRAJERO

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

Marcha CGT, Jubilados-09/04/2025

La central obrera sin estrategia unificada

CGT: cada sector elabora su propio plan contra la reforma laboral

Trump busca suplantar a las Naciones Unidas

El board de la paz cuesta mil millones de dólares

Por Raúl Kollmann

El Código Penal en la mira

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes

El dólar metió presión al alza

Dice que la economía argentina crecerá en 2026

El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste

Desplazamiento de Tierra Comodoro Rivadavia

"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"

Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra

Paolo de la Fuente

Tiene 36 años y está grave

Córdoba: lo confudieron con otra persona, lo atropellaron con un auto y le pegaron 15 tiros en una pierna

Soldado Ejercito Argentino

Preocupación creciente

Otra muerte en el Ejército: es el quinto caso en un mes

Tenía 93 años

Murió Valentino Garavani, el reconocido diseñador y maestro del romanticismo italiano en la moda

Por Erik Gómez

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO REDES SOCIALES rosario central juan cruz komar

Por una arritmia cardíaca

Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura