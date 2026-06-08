Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Multitudinaria despedida del Indio Solari: cerraron las puertas del velatorio en Avellaneda
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de junio de 2026
-1min
Multitudinaria despedida del Indio Solari: cerraron las puertas del velatorio en Avellaneda
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de junio de 2026
-1min
Multitudinaria despedida del Indio Solari: cerraron las puertas del velatorio en Avellaneda
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Dirige "Estos pequeños libros que quedan"
Cynthia Edul: “El desfinanciamiento apunta a desarmar nuestra escena”
La obra que presenta los lunes en ArtHaus propone tender un puente entre el teatro, la literatura y la vida, con personajes que incluyen a una biblioteca parlante.
Por
Laura Gómez
08 de junio de 2026 - 18:43
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Cynthia Edul:
"No hay nada más moderno que Cervantes, no podía tenerla tan clara.”
Vera rosemberg
Últimas Noticias
El escritor israelí y un mensaje para el libertario
Yuval Noah Harari advirtió a Javier Milei por su proyecto de IA: “Es una herramienta extremadamente riesgosa”:
El peronismo activó reuniones y la Legislatura postergó la vuelta a las sesiones
Tras el funeral del Indio, la provincia de Buenos Aires retoma su agenda
Por negligencia grave, mal desempeño y morosidad
Femicidio de Agostina Vega: presentaron el pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón
Será su segundo ciclo en el Xeneize
Arruabarrena llegó a un acuerdo con Boca
Exclusivo para
Alerta por tsunami
Terremoto en Filipinas: al menos 35 muertos y 134 personas heridas
Actuará este lunes y martes en Be Bop
Linda May Han Oh: “La clave está en la escucha”
Por
Santiago Giordano
Un pogo de fraternidad
El Indio, la pausa y la potencia que hace falta
Por
Eduardo Aliverti
Actualmente al frente de la institución española
Florentino Pérez fue reelecto en Real Madrid con un record de votantes
El País
Un pogo de fraternidad
El Indio, la pausa y la potencia que hace falta
Por
Eduardo Aliverti
La peligrosa negligencia del Gobierno
Cómo el peronismo organizó la despedida del Indio tras la negativa de Milei
Por
Melisa Molina
Sin respuesta del Gobierno, la Fundación de la Calle A La Vida pelea para darle de comer a cien jóvenes todos los días
La resistencia social en el silencio del Estado nacional
Por
Ayelén Berdiñas
El toma y daca con los gobernadores
Cómo es el plan B del Gobierno para suspender las PASO y complicar a la oposición
Por
Miguel Jorquera
Economía
Tiene solo dos aviones operativos
FlyBondi enfrenta denuncias por falta de pagos y aplica suspensiones de personal
El IPC del quinto mes del año en CABA
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de junio de 2026
Las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento
El drama social de la morosidad
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Mareos, náuseas y dolores de cabeza
Más de 60 intoxicaciones en Las Heras: investigan un salón de fiestas
Alerta por tsunami
Terremoto en Filipinas: al menos 35 muertos y 134 personas heridas
Por negligencia grave, mal desempeño y morosidad
Femicidio de Agostina Vega: presentaron el pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón
"Levantá la sesión y pedí seguridad"
A las piñas: el debate por la regulación de apps de transporte en Mar del Plata terminó en una batalla campal
Deportes
Será su segundo ciclo en el Xeneize
Arruabarrena llegó a un acuerdo con Boca
A Messi no se le puede pedir nada más
Por
Daniel Guiñazú
La selección azteca será anfitriona de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia.
México: tan cerca del Mundial, tan lejos de los cuartos de final
7° fecha del calendario
La Fórmula 1 llega a Barcelona: el antecedente de Colapinto en 2025