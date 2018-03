Los docentes bonaerenses rechazaron por cuarta vez consecutiva la propuesta paritaria que el gobierno de María Eugenia Vidal insiste en no mover del 15 por ciento en tres tramos y sin cláusula gatillo. Esta mañana, el Frente de de Unidad Docente Bonaerense pidió en una conferencia de prensa que la gobernadora los convoque inmediatamente para discutir una nueva propuesta salarial y denunciaron que miles de chicos no pudieron empezar las clases en la provincia por falta de vacantes y problemas de infraestructura.

“El aumento que nos proponen no alcanza ni para pagar el aumento de los servicios”, afirmó María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba, junto al resto de los representantes de los gremios que integran el Frente (FEB, Amet, Sadol, Udocba y UDA). Los docentes pidieron ser convocados “inmediatamente” con una nueva propuesta superadora de la del 15 por ciento en tres tramos. “Necesitamos que la propuesta esté en consideración con los tiempos que estamos viviendo”, aseguró la dirigente.

Pero además de criticar el rumbo de la negociación paritaria, por la escasa oferta del gobierno de Vidal, los docentes remarcaron que miles de alumnos no pudieron comenzar las clases por el cierre de escuelas, la falta de vacantes o problemas de infraestructura.

“Tenemos que denunciar el cierre de los bachilleratos de adultos. Miles de alumnos adultos se quedaron sin la posibilidad de finalizar la escuela secundaria y cientos de docentes se quedan sin trabajar”, comenzó la enumeración de los docentes, sobre el recorte que afectó a más de seis mil alumnos. También, los maestros remarcaron que 82.500 chicos quedaron afuera del nivel inicial por falta de vacantes.

“Denunciamos que 82 mil chicos no tienen lugar en los jardines de la Provincia de Buenos Aires. Como no tienen aulas en los jardines, la Dirección General de Escuelas propone amontonar a los chicos en las aulas. No hay lugar y miles de niños se han quedado afuera”, remarcó Torre y siguió la lista con el cierre de cursos y escuelas, como el intento de eliminar las de las islas en Tigre o recortar las rurales. Según los docentes, por un lado hay cierre de cursos y por otro, aulas superpobladas.

“Desde una escuela de Lanús, la gobernadora Vidal dijo que quiere que los chicos aprendan, pero para que los chicos aprendan tienen que haber aulas. En esa misma escuela de Lanús los chicos empezaron las clases sólo dos horas por día porque no se le pagó a la empresa constructora para que terminen las obras”, sostuvo la dirigente y dio otro ejemplo: “En la secundaria 33 tampoco pudieron empezar porque no hay sillas ni bancos”. Como ejemplo de aulas superpobladas, los docentes denunciaron que hay primeros grados con hasta 63 alumnos, como es el caso de una escuela en González Catán.

Por último, los maestros volvieron sobre la negociación paritaria y recordaron que asumieron el compromiso de esperar una propuesta “con los chicos en las aulas”, pero dijeron que ese compromiso tiene que ser correspondido por “una propuesta que merezca ser discutida” por los docentes. No como el 15 por ciento ofrecido, que “sigue dejando sigue dejando a la mayoría de los docentes por debajo de la línea de pobreza”.