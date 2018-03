Sebastián Freire

Dani Umpi partió el corazón del público cuando entonó un tema especialmente escrito para SOY: “Me puedes leer / en tus pupilas no se pueden esconder / todas las notas que han ido recogiendo / a tu mirada no le puedo mentir / Fui un triste gay / que caminaba entre la vida y la muerte / en otros medios yo nunca tuve suerte / antes del Soy agoté todas mis lágrimas / antes de Soy yo no conocía el amor / estaba solo y triste como estaba canción / caminaba por el lado oscuro de la guía gay”

Próximamente publicaremos la fotonovela SOY realizada con los besos, abrazos y poses de lectorxs capturadxs por la cámara de Freire.

Sebastián Freire

La mostra poética y pionera, diva dueña del poder mágico de conmemorar el futuro, Fernando Noy, fue galardonada con el SOY de Pluma .

Sebastián Freire

Chocolate Remix

La pionera del reggaeton lésbico relató de dónde viene del corazón de su ritmo: “El beat típico del reggaeton es llamado Dembow (Dem, ellos; bow, arqueados), su nombre proviene de la homófoba canción de Shabba Ranks que corea en su versión en español ‘hombre que usa falda, ése es un bow, mujer que mira a otra, ésa es un bow, alza la mano si no eres un bow’. Yo hice una remake de ese tema, ‘Bien bow’, que se reapropia del insulto para convertirlo en un grito de orgullo”.

Sebastián Freire

Franco Torchia Broche de apertura

Sebastián Freire

Fifi tango (Moisés Delgado + Gastón Mayol) cantó una versión de Liliana Viola del vals “Desde el alma”:

“Mamá por qué me hiciste macho / si a mi me gustan los muchachos / y los vestidos / los saunas, los maridos / los cines clandestinos / la disco el glam y el pop(per) / Mama no te hagas ilusiones / A papi le huelo los calzones / soy fetichista, / un poco voyeurista / me gustan deportistas. / Mi novia y es un chabón. / Seeee que esto empezó una vez / en el primario / y no después. / No es hormonal / tampoco fue tu error / si yo soy trolo / es por vocación.”

Sebastián Freire

Cristal Fluo Broche de cierre