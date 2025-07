El peronismo, gracias a una prórroga que consiguió de la Junta Electoral, seguirá negociando el cierre de listas para las elecciones de la Provincia de Buenos Aires hasta este lunes a las 14. Dos cortes de luz que imposibilitaron la carga de documentación el sábado por la noche fueron la excusa perfecta que le permite al peronismo seguir con la rosca. Si bien el acuerdo marco es ir en unidad, las distintas tribus dentro de Fuerza Patria no logran saldar sus diferencias internas y todavía no están confirmados los nombres que completarán las listas para competir el siete de septiembre. Hasta última hora del domingo el gobernador Axel Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvieron reunidos en La Plata intentando llegar a un consenso, pero al cierre de esta edición aún no había ningún anuncio oficial.

Después de una madrugada intensa en la que las luces de la gobernación siguieron prendidas hasta pasadas las tres de la madrugada, el domingo por la mañana todo parecía cerrado para el peronismo. Desde la cuenta oficial de Fuerza Patria, incluso, hasta habían llegado a subir un flyer con las caras de los candidatos que encabezarían en cada una de las secciones electorales. Cerca del mediodía, sin embargo, todo empezó a cambiar. El posteo con las caras de los candidatos sobre un fondo celeste fue borrado de las redes sociales y luego se conoció que los referentes de los tres grandes sectores del peronismo otra vez se estaban yendo a reunir a la gobernación.

Desde las intendencias que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Kicillof, el domingo temprano estaban conformes después de las discusiones del sábado por la noche porque habían logrado quedarse con la cabeza de la primera y tercera sección electoral y, sobre todo, habían logrado pelearle la lapicera a Máximo Kirchner. "La lapicera se quedó sin tinta", se jactaban algunos vaticinando un nuevo reparto interno del poder. El domingo, sin embargo, volvieron los conflictos por algo que ya habían discutido: las candidaturas testimoniales.

El ministro de Obras Públicas de Kicillof, Gabriel Katopodis, había sido confirmado como el primero de la lista para la primera sección electoral. La discusión se disparó ayer, cuando desde la gobernación aseguraron que la candidatura sería testimonial y que Katopodis no dejaría su cargo frente a la cartera. Es decir que, una vez que sea elegido, dejaría su lugar y subiría el segundo candidato. En una buena elección el peronismo mete en esa sección cinco bancas, en una normal cuatro y en una mala tres, por eso, desde el Movimiento Derecho al Futuro pidieron que, como se iba a bajar Katopodis, que les den, además, el quinto lugar de la lista.

Allí empezó la pelea. El quinto lugar de la lista iba a ser para Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y, en la interna, enfrentado a Katopodis en el municipio de San Martín. Desde La Cámpora respondieron a la jugada del gobernador Kicillof que no podían sacarle ese lugar a Movimiento Evita. "Hoy (por el domingo) se dieron cuenta que si Katopodis renunciaba entraba Leo, pero bueno... que pongan a alguien que no renuncie, ese ya es problema de ellos", decían desde el sector más ligado a Máximo Kirchner. Del otro lado, desde el MDF, disparaban: "El problema es que La Cámpora no sabe cumplir con los acuerdos".

La primera sección es un territorio complejo porque es también donde está el municipio de Tigre, de donde es Sergio Massa, --de hecho desde ese sector presionaban para que la segunda en la lista sea Malena Galmarini--, y también es la sección a la que pertenece el municipio de Moreno, cuya intendenta es Mariel Fernández, también del Evita y muy cercana a La Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner. También quería sumar candidatos Mario Ishii, intendente de José C Paz, y no faltaron quiénes lo impugnaron.

Ayer por la tarde, desde La Cámpora analizaban que el problema era con las candidaturas testimoniales, pero aclaraban que no se trataba de una cuestión "moral o ética", sino que el problema eran los "desacoples", que eso generaba en las listas. "Si vas con todas candidaturas testimoniales en la primera y después los bajás hay que atenerse a las consecuencias", decían. Desde el sector de Kicillof no estaban para nada de acuerdo con esa teoría, consideraban que había mala voluntad para la negociación por parte de la Cámpora a la que le están queriendo arrancar el control de la lapicera y, al cierre de esta edición aún nada estaba cerrado de manera definitiva.

Por más que uno de los grandes conflictos se desató por la candidatura testimonial de Katopodis en la primera sección --alguien que, según los rumores, tuvo fuertes enfrentamientos con Máximo Kirchner durante los últimos días--, eso desató conflictos en las demás secciones. "Hasta hoy temprano (por el domingo) estaba todo bien, pero cuando uno piensa que puede hacer cualquier cosa se complica todo", decían desde el PJ bonaerense.

La otra opción b que el MDF tenía para la primera sección electoral era que el candidato sea el intendente de Pilar, Federico Achával, sin embargo, él tampoco estaría dispuesto a dejar su lugar en la intendencia y, por ende, también sería una candidatura testimonial.

Antes de empezar a discutir por la primera sección, desde Fuerza Patria habían dicho que en la segunda el candidato sería Diego Nanni (del MDF); en la tercera la vicegobernadora Verónica Magario (MDF) y segundo Facundo Tignanelli, (de La Cámpora); en la cuarta Diego Videla (de LC), en la quinta Fernanda Raverta (de LC); en la sexta Alejandro Dichiara (de LC); en la séptima María Inés Laurini (de LC) y en la octava Ariel Archanco (de LC). Sin embargo, a última hora del domingo quienes formaban parte de las peleas al interior del peronismo aclaraban que la discusión por la primera sección desordenaba también todos los acuerdos a los que se había llegado en el resto de las secciones, más allá de que desde algunos sectores decían que las cabezas de listas quedarán igual.

En la tercera sección, por ejemplo, tampoco se sabe si Magario protagonizará una candidatura testimonial o si dejará efectivamente el cargo de vicegobernadora. Allí subiría en su lugar Tignanelli. Pero con los cambios en la primera podrá haber cambios en otras secciones, por ejemplo, porque uno de los acuerdos podría ser "te doy el quinto candidato en la primera, pero dame el cuarto en la tercera, etc".

Más allá de las peleas por los cargos a legisladores provinciales, el domingo por la tarde/noche también seguían las discusiones por las listas distritales. Al cierre de esta edición los más complicados y que aún no habían cerrado eran Junín, San Nicolás y Mar del Plata. En Morón hay una interna feroz entre el intendente Lucas Ghi y el dirigente Martín Sabbatella y a última hora de ayer anunciaron que el Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador de Morón habían cerrado un acuerdo electoral para ir con boleta corta a la elección distrital y acusaron a Sabbatella de romper la unidad.

Desde La Libertad Avanza, en tanto, se jactan de haber resuelto sus problemas internos y con el PRO a tiempo: "Nosotros no pedimos ninguna prórroga y ayer a la noche ya teníamos todo presentado", decían y disparaban: "Es una vergüenza lo del peronismo". Pareja, incluso, escribió en X: "La Junta Electoral bonaerense justo se quedó sin luz cuando en el kirchnerismo no logran ponerse de acuerdo, ni siquiera con el nuevo nombre de su tribu. A pesar de esto, nosotros teníamos perfectamente ordenadas y debidamente cargadas nuestras 135 listas". El corte de luz cerca de la madrugada fue lo que justificó en lo legal la extensión del plazo que utilizó el peronismo.