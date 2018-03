El suizo Roger Federer, número uno del mundo que aún no definió si este año participará de la gira europea sobre polvo de ladrillo, luego de no haberlo hecho en 2017, confesó hoy que le gustaría enfrentarse ahora con el español Rafael Nadal, considerado el mejor de la historia sobre esa superficie.

“Me encantaría jugar contra Rafa en polvo, al mejor de cinco sets. Me gustaría ver qué pasa ahora, aunque no hay garantías de que vaya a tener más suerte que en el pasado”, comentó el suizo de 36 años, en la rueda de prensa que ofreció en Indian Wells, luego de arrasar al serbio Filip Krajinovic por 6-2 y 6-1 en apenas 58 minutos. El suizo tiene un historial adverso con Nadal de 15 triunfos y 23 derrotas, pese a que acortó distancias tras haberlo vencido las cinco últimas veces que se enfrentaron, aunque ninguna sobre polvo de ladrillo, el terreno donde manda el español, 10 veces campeón de Roland Garros. Federer le ganó a Nadal en Basilea 2015 (dura y bajo techo), más Australia, Indian Wells, Miami y Shanghai, las cuatro veces en 2017 en superficie rápida.

“No sé en qué medida el progreso que llevo me ayudará contra Rafa en polvo. El sigue siendo el que mejor se mueve en esa superficie y yo hace mucho que no juego como para comprobar si mejoré”, añadió Federer, quien el año pasado se salteó la gira en canchas lentas. “Sigo pensando que Rafa es el mejor jugador sobre polvo de ladrillo y que siempre será el mejor jugador de la historia”, admitió el helvético, quien necesita llegar al menos hasta las semifinales en Indian Wells para no ceder el número uno a Nadal, ausente por lesión del circuito hasta abril, cuando comience la gira sobre polvo de ladrillo en la que es amo y señor.

“La decisión de jugar o no este temporada en polvo no dependerá de la presencia o ausencia de Rafa y de Djokovic. Influirá lo que quiera hacer, como evitar lesiones y lo que mi cabeza me diga que haga”, concluyó el suizo, dueño de un tenis exquisito y un record de 20 títulos de Grand Slam.