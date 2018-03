“Yo soy un gato pero me gustan los dos: perros y gatos”, dice Gori flanqueado por sus dos felinos (Lana & Jimsy, llamados como los amigos de Conan, el niño del futuro, de Hayao Miyazaki) y arremete con su acústica y una nueva canción de Fantasmagoria. El tema habla sobre los dos canes negros de Florencia, su novia y coequiper en Las Boconas, pero no será la primera ni la última de las canciones que tocará Gori en una entrevista que podría haber sido un show unipersonal. Muestra canciones y saca vinilos de su discoteca. Y, como si se tirara el I Ching, le salen discos de Kiss, Fun People, los Stones y Abba.

También enumera algunos de sus varios proyectos musicales: mientras prepara el noveno disco de Fantasmagoria, su banda de siempre, acaba de terminar de grabar un ep con Bombas de Amor (junto a miembros de Pelea de Gallos y de Fun People) y se sumó al rock “hawaiano” acústico de Las Boconas. Además, en los últimos tiempos al ex Fun People se lo vio cantando y tocando con Juanse, tanto en el regreso de Ratones Paranoicos como en su banda solista. Y hay que sumar la banda que comparte con su hermano (Hermanos de Distinto Padre, que está por grabar con Jimmy Rip) y el proyecto Welcome to the Jingle, en el que compone canciones de menos de un minuto sobre lo que surja. “Me aburrí de la acústica, así que ahora se viene Fantasmagoria 2: me prestaron una Fender Telecaster. Tengo buenos amigos, pero me banco solo: no soy un bananero, eh”, dice el autor de Bananas, uno de los temazos de su cancionero.

Sobre Bombas de Amor, Gori explica que la dinámica de la banda es también fruto de la amistad. “El Chuli –ex bajista de Fun People– viene cada fin de año a visitar a su familia; y antes de irse nos dijo de grabar un tema. Les dijimos al Chino Biscotti y a Juan Novoa –ambos de Pelea de Gallos– y se armó todo. La cosa funciona así: ensayamos un tema y grabamos siete”, dice mientras la entrevista se interrumpe con la aparición de Ámbar, una pequeña vecina de 6 años que entra a acariciar a sus gatos y se va cuando su mamá la viene a buscar.

El departamento de Gori en Constitución luce impecable, limpio y ordenado: él mismo sorprende ofreciendo un licuado de banana con leche y recuerda cuando su mamá lo llevó a ver a Riff a Badía y Compañía o cuando su hermano lo llevó de adolescente a ver a Ratones Paranoicos por primera vez: “Siempre que iba a Cemento había alguien que me quería pegar: a mí me defendía el Muerto Punk, ¿lo conocés, no?”. Aunque evita referirse a su relación con Juanse, se le nota el orgullo de estar tocando con sus héroes: “¿De qué cuadro sos?”, pregunta con una sonrisa pícara, esperando que le pregunten a su vez lo mismo. “¿De qué cuadro soy yo? ¡De los Rolling Stones!”.

* Jueves 15 como DJ en Fiesta Sound, Makena, Fitz Roy 1519. Sábado 31 junto a Juanse en La Reina, El Teatro Flores, Rivadavia 7806. Y viernes 20 de abril con Fantasmagoria en El Emergente, Gallo 333.