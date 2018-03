La reforma de la Ley de Mercado de Capitales obtuvo ayer dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado. Bajo el nombre de Ley de Financiamiento Productivo, el oficialismo busca introducir una serie de reformas sobre los cambios que se habían aplicado en el Congreso hace casi un lustro y que habían generado resistencia por parte de las grandes corporaciones económicas que no querían una mayor regulación estatal. Tras varias horas de debate, la comisión que conduce la radical Silvia Elías de Pérez aprobó la reforma con dos modificaciones menores solicitadas por la oposición para que se trate en el recinto el miércoles próximo. Uno de los cambios hace referencia a la designación del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien no quedará confirmado de facto en caso de que el Senado no se expida en 60 días. El otro incluye la excepción al pago del impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, lo cual lo pone en sintonía con la última reforma tributaria. El bloque kirchnerista adelantó que presentará un dictamen de minoría.

El proyecto del oficialismo estuvo cajoneado durante un año y volvió ahora con nuevo nombre: Financiamiento Productivo. El presidente Mauricio Macri hizo hincapié durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en la necesidad de avanzar en la reforma de la Ley de Mercado de Capitales. Se trata de un pedido de los grandes conglomerados, encabezado por el Grupo Clarín, que rechaza la mayor injerencia de la CNV en la operatoria bursátil, y solicitan que vuelva a ser el mercado el que se autorregule. “No estamos cediendo ningún poder. La CNV retiene todo el poder sancionatorio. Simplemente se le está dando un poder a los mercados”, aseguró en su exposición en la comisión del Senado el titular de la CNV, Marcos Ayerra.

La venta marketinera de la iniciativa oficial sostiene que la nueva reforma beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan acceder al Mercado de Valores para financiarse. Entre las modificaciones introducidas por el bloque de Cambiemos se encuentra eliminar la facultad que desde 2013 tiene la CNV de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas, el punto más resistido por el establishment económico. También se facilita el acceso al crédito para las pymes incorporando las letras hipotecarias, en tanto que crea una factura de crédito electrónica para Mipymes de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, como si fuera un cheque.

Para las pymes contempla trasladar el financiamiento de las empresas desde los bancos hacia el mercado de capitales, según la intención oficial. La ley habilita también la creación de fondos comunes que replican rendimientos de otros activos (ETF) y fondos para inversores calificados, mientras que otorga a los fondos cerrados la condición de transparencia impositiva, eliminando la doble imposición tributaria.

Durante la reunión acompañaron a Ayerra el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios, Eugenio Bruno, y el jefe de Gabinete de Servicios Financieros, José Trusso. Los senadores remarcaron que hay algunos beneficios incluidos en los artículos 207, 208 y 209 –exenciones– que fueron derogadas en la reforma impositiva y que quedarán vetados para que no haya contradicciones entre ambas leyes. “Todos los cambios que tengamos que hacer los vamos a hacer juntos, (porque) queremos que salga con el acompañamiento y consenso de la mayoría de los bloques”, señaló la senadora Elías de Pérez.