Los estudiantes mayores de edad de los Bachilleratos para Adultos de la provincia de Buenos Aires empezarán las clases hoy, luego de que el Ministerio de Educación definiera “reformular la reorganización de la oferta para adultos”, según precisaron a PáginaI12 fuentes de Suteba. La eliminación de los primeros años de los bachilleratos provocó una serie de movilizaciones y actos multitudinarios en los diferentes establecimientos durante los últimos cuatro días como rechazo a la medida que afectaba a más de 6000 estudiantes adultos y a cerca de 2000 docentes. Voceros de la Secretaría de Educación precisaron a este diario que la postura del gobierno respecto a la reorganización es la misma, pero aclararon que “en los casos en los que no exista otra oferta para terminar el secundario se va a reabrir la opción de los bachilleratos”. La secretaria gremial de Suteba, Marcela Escobar, advirtió que aún queda “una multiplicidad de situaciones por resolver”.

“Celebramos el triunfo de las comunidades de poder empezar las clases y que los adultos puedan ir a clase en sus barrios. Es una buena noticia que se discuta con los alumnos adentro de las aulas, pero seguimos en pie de lucha”, afirmó Escobar. La gremialista explicó que “hoy (por ayer) nos comunicaron desde la Dirección de Secundarias de la provincia que van a reformular la medida con los bachilleratos funcionando. Fue la organización y la lucha de las comunidades lo que empujó al Gobierno a reformular la norma; es un mérito de la lucha de estudiantes y docentes en conjunto, pero hay que ver cómo se define”, agregó.

El reclamo de las comunidades educativas de los bachilleratos fue para que se eliminara la resolución 1657/17, la cual establece que “los actuales Bachilleratos de Adultos, dependientes de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, adoptarán la denominación ‘Bachilleratos Juveniles’. Los mismos atenderán la población estudiantil comprendida entre los 15 y 17 años”. A partir de esta norma en los 441 bachilleratos ya no podían cursar el primer año alumnos adultos, mientras que los mayores que estaban en segundo y tercer año “proseguirán en los establecimientos educativos en los que venían desarrollando su escolaridad y mientras mantengan la regularidad, hasta su egreso”.

El vocero de la Secretaría de Educación sostuvo que la situación “sigue siendo igual”. “Los adultos tienen que ir a anotarse a los bachilleratos para después ver a dónde van a cursar. Puede que cursen en ese lugar o puede que en otro, depende de la oferta de cada región”, precisó, y aclaró que “la inscripción en los bachilleratos nunca estuvo cerrada, tanto en diciembre como en febrero”. “Lo que hicimos fue redefinir la oferta para que los adultos y los menores que dejaron de estudiar terminen la escuela secundaria. Abrimos la oferta para satisfacer la demanda de cada región”, apuntó luego. Para el vocero “por ahí hubo un error en cómo se comunicó la reorganización”.

Escobar señaló que, si bien lograron que los alumnos de primer año arrancaran las clases hoy, “todavía hay una multiplicidad de situaciones que quedan por resolver y que no sabremos cómo terminarán. No conocemos cómo se modificará la reorganización, si seguirán adelante con el cierre de algunos bachilleratos y con cuáles, y no sabemos qué pasara con los puestos de trabajo de los docentes”. Sobre este último aspecto, el vocero de la secretaría reiteró que “los puestos de los docentes titulares están garantizados”, y el de los suplentes o interinos, “dependerá de la oferta que se abra”. La Secretaria Gremial de Suteba, sin embargo, aseguró que “garantizar los puestos de trabajo sólo a los docentes titulares es totalmente ilegal porque la Ley provincial de Educación establece que ante cualquier transformación del modelo educativo se deben garantizar todos los puestos de trabajo. Todos los docentes tienen que ser reasignados, sean titulares o no”.

La gremialista consideró que “en el Ministerio hay un alto nivel de improvisación” y que “no se puede reducir a un problema de comunicación lo que fue una decisión política”. “Hay un hilo conductor en todos los conflictos que está generando el gobierno provincial con la educación. Definen todo desde un escritorio a través de una planilla de excel. No conocen el territorio, no hacen análisis territoriales, y es por eso que las comunidades reaccionan ante las medidas que toman. La realidad les está pasando por arriba”, concluyó.

Informe: Juan Funes.