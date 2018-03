Mauro Icardi reveló ayer que fue tentado para jugar en las selecciones de Italia y de España. “Estaba la posibilidad de ir a la selección italiana, me llamaron para el Sub-21 y yo me peleé con Sampdoria (su anterior equipo), porque no quería ir, quería jugar para la Argentina”, afirmó en una entrevista de la Rivista Undici. “También los españoles lo intentaron, llamaron a mi padre, pero yo siempre quise Argentina. Y lo conseguí, ha sido difícil, pero alcancé mi objetivo”, agregó el atacante de 25 años que nació en Rosario en 1993 y a los 15 años llegó a los juveniles del Barcelona, de donde se fue en 2011 para fichar por la Sampdoria y debutar en la Serie A de la Península.