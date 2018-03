A los 39 años, Leandro Desábato muestra su vigencia en Estudiantes, no se pone plazos para su retiro y afirmó: “Una sola vez cometí el error de poner una fecha y seguí; mientras me sienta bien y con ganas voy a seguir, no depende si avanzamos a octavos en la Libertadores. Lo más importante es que disfruto y que algo al equipo le sigo aportando”, dijo el capitán pincha.