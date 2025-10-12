Un saber corriente supone que la literatura es el lugar de la imaginación y el periodismo o la historia son los lugares de la verdad. Los conceptos de representación, de verosimilitud, o lo que Roland Barthes llamaba la ilusión referencial, mezclan los tantos y sitúan la verdad en cualquier parte o en ninguna.

La escritura literaria tiende a crear verdades que conviven con otros objetos reales, pero que no son la realidad sino, en el mejor de los casos, una representación que tiene la misma fuerza de la realidad y engendra una ilusión igualmente verdadera.

En la Argentina, este efecto parece ser una profecía autocumplida, que se siente hondamente. Pero vayamos primero, a lo estrictamente literario.

En El jardín de los cerezos, Gáyev y Liubov hacen de una pareja de hermanos, fuera de tiempo. Dilapidaron su fortuna en el París de finales de siglo XIX: ella con amantes aprovechados, él con gustos excéntricos. Han quedado en el pasado de una nobleza rusa ociosa y no comprenden el presente, mucho menos, lo que avecina. Se apoyan mutuamente y esperan el desastre, alegorizado en la tala de los cerezos del propio jardín.

Antón Chéjov, su autor, a esta obra la denominó de vodevil, donde caracteriza de manera irónica las viejas costumbres, modales y comportamiento de una clase, ya por esa época, parasitaria.

Una lectura lineal a esta obra, la realiza cuarenta y cinco años después el joven Julio Cortázar (tan joven que agregaba su segundo nombre a la firma, Florencio). En “Casa tomada”, relato perteneciente a su primer libro titulado Bestiario, trata la recurrencia de una relación entre hermanos de distinto género. La acción sucede en una casa -supongo señorial, amplia- en la que el narrador e Irene, de vidas monótonas y holgadas -sin trabajos descriptos- se ven corridos por la intrusión de “ocupas”, los que lentamente van despojando a los hermanos de las habitaciones principales, hasta llegar a la misma calle.

De interpretación variada, la crítica convino en un punto: su autor, de extracción pequeño burguesa conservadora, no hallaba explicación a los cambios sociales y políticos que acaecían en la Argentina de mediados del siglo XX.

En los textos, tanto a los personajes de Chéjov como a los de Cortázar, los atraviesa una problemática común: su anacronismo les impide leer las claves del presente para alcanzar un futuro posible; y es en ese acto, donde en nuestro país las ficciones se convierten en verdaderas.

Qué se podía esperar de la nueva pareja de hermanos…



