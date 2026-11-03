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Sociedad

Nuevo capítulo del conflicto universitario

Marcha de las Velas: universidades vuelven a reclamar a Milei por el financiamiento

Estudiantes, docentes y nodocentes marcharán este miércoles desde Plaza Houssay hasta Tribunales para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Estudiantes, docentes y nodocentes participarán de la Marcha de las Velas para reclamar que Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Leandro Teysseire

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