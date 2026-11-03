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Elecciones en Estados Unidos: un test sobre el gobierno de Donald Trump y un dolor de cabeza para Javier Milei
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MIRÁ
Portada
Economía
El descuento en Cybermonday promedió solo el 8,8 por ciento
Las rebajas que no existieron
Con márgenes de ganancia exprimidos y ventas en picada, las empresas no están dispuestas a resignar precio. En el 80 por ciento de los productos que mostraron un cartel de “Off” el recorte fue cero.
Pensado para empujar el consumo, terminó como vidriera de una economía que no consume.
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