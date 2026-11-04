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Elecciones en Estados Unidos: un test sobre el gobierno de Donald Trump y un dolor de cabeza para Javier Milei
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MIRÁ
Portada
El País
A días de la visita de León XIV a la Argentina
Conversión oficialista: el Senado acelera el debate por la Ley de Discapacidad
Tras rechazar la emergencia y acompañar el veto, el Gobierno aceptó una nueva norma. La Iglesia cuestionó el ajuste y las organizaciones exigen su sanción en las sesiones ordinarias.
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Jorge Larrosa
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