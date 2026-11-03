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Sociedad

Ocurrió en los bosques de Palermo

Tini, Lali, María Becerra, Nicki Nicole y Emilia Mernes repudiaron el brutal ataque a las mujeres trans

Las jóvenes artistas y referentes de la música urbana y pop utilizaron sus redes sociales para dejar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+ a días de la Marcha del Orgullo en CABA.

Lali, María Becerra, Tini Stoessel
Lali, María Becerra y Tini Stoessel repudiaron el brutal ataque a las mujeres trans en Palermo. Redes Sociales

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