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Elecciones en Estados Unidos: un test sobre el gobierno de Donald Trump y un dolor de cabeza para Javier Milei
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MIRÁ
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Champions League: Soulé marcó en Roma, pero reaccionó el United
El Aleti de los argentinos cayó de local ante Bayern Múnich, Barcelona se recuperó, el PSG sigue imparable y Sporting pide pista.
03 de noviembre de 2026
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Champions League.
Matías Soulé abrió la cuenta en Roma, que al cabo perdió.
AFP. AFP
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