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El País

El mensaje de la expresidenta en sus redes

La chicana de Cristina Kirchner a Trump y Milei tras la derrotas de las elecciones

En sus redes sociales, la expresidenta se refirió a la contundente derrota que sufrió el presidente estadounidense.

Argentina's former President (2007-2015) and vice-president (2019-2023) Cristina Fernandez de Kirchner waves at supporters from the balcony of her residence where she is serving house arrest in Buenos Aires on September 20, 2025, on the 100th day of her arrest. The 72-year-old, who is serving a six-year sentence under house arrest after being convicted of "fraudulent administration" during her presidency, is allowed to receive limited visits, but she is expressly banned "from any behavior that could disturb the peace of the neighborhood and/or disturb the peaceful coexistence of its residents." (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Cristina Fernandez de Kirchner LUIS ROBAYO, AFP -. AFP

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