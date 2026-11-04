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Lluvias intensas, árboles caídos y granizo: el temporal dejó consecuencias en Rosario y la región

Protección Civil registró 133 incidencias en la ciudad. En otros puntos de la región, el granizo provocó destrozos en viviendas e instituciones.

Protección Civil intervino en 133 incidencias en la ciudad. Prensa Municipalidad Rosario (Germán Carbajales)

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