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Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de noviembre
En las efemérides del 4 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
04 de noviembre de 2026 - 07:04
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Ezequiel Martínez Estrada murió el 4 de noviembre de 1964.
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efemérides
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