Un pueblo amanece militarizado; ese comienzo ominoso, que hace temer lo peor, desemboca como por accidente en una utopía realizada. De eso trata Asalto a Villa del Morro , la nueva novela de Miguel Mori que presentará el autor con Roberto Retamoso mañana a las 18.30 en el bar El Riel (Pueyrredón 195 bis).

Mori existe más acá de la fantasmagoría virtual y al margen de la academia (en esto no se diferencia de sus pares locales); no ha caído en las redes de la precaria industria editorial argentina y se autoedita. No sólo eso: se permite el humor. Y decir "se permite" es decir poco. El humor es constitutivo, estructural en su obra. En esto Mori se parece tanto a Kurt Vonnegut, Jr. como a Osvaldo Soriano. Se diferencia del primero en que no cierra cada hilo de una subtrama de ciencia ficción que tracciona bien el relato pero deja preguntas.

Antihéroes devenidos en héroes por el mal paso de una comedia de enredos, los protagonistas de esta ficción política habitan un pequeño mundo gobernado por el azar novelesco. Mori escribió esta obra hace cinco años, cuando reírse del trotskismo era sólo un gesto nostálgico. Empieza por satirizar a sus personajes en plan costumbrista pueblerino y termina por darles la razón, desde aquel corazoncito color rojo puro que late inmutable en algún rincón de su ser. Pero no es desde la lógica sino desde la más intensa, absurda y disparatada acción, que León el herrero y sus impresentables secuaces (un lumpen fiestero, un loco por las armas, una heroína de animé y un militar cuya ideología es un bricolage de paranoias variopintas, además de otros aventureros pintorescos) obtienen la gloria. El actor aquí no son los hombres individuales sino toda la comunidad. La acción parece movida por una inteligencia del sistema que los excede y obra por sí sola, realizando el mito del destino histórico del que tanto habla el líder de esta improbable vanguardia.

La realidad es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos del realismo. Por eso, esta novela se consigue en una página de Amazon en la categoría Ciencia Ficción y Fantasía. El formato versión kindle se descarga de la página por pocos pesos y el libro impreso se puede comprar por internet o en la librería Buchín, lo mismo que su novela anterior, El comisario Pereyra . Quienes busquen datos de Mori en la web se encontrarán con esta escueta biografía: colaboró muchos años en la sección contratapa de este diario; integró por dos períodos la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina (SEA) y durante la última dictadura estuvo detenido por motivos políticos en el penal de Rawson desde 1975 hasta 1983; evoca aquella experiencia en su novela testimonial Las Rondas y los Sueños (1997).

"(...) cuando se acercara el día, la oficialidad, la alta oficialidad renegaría del Zar y de la burguesía, para jurar fidelidad al proletariado. ¡Y esta mágica transfiguración ocurría frente a sus narices!", escribe Mori. Cuando parecía que la realidad superaba cualquier posibilidad de risa, sale de la imprenta esta novela que amenaza naufragar en su ambición pero llega a salvo al final y arranca una sonrisa, como las comedias italianas de antes.