Ya se siente la cuenta regresiva hacia la presentación de listas de este domigno 17 de agosto de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El escenario político salteño quedó trazado en tres polos competitivos: La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Primeros los Salteños, un armado provincial referenciado en el gobernador Gustavo Sáenz. A ellos se suma el Frente de Izquierda, que mantiene menores posibilidades de quedarse con una de las bancas en disputa.

En Salta, son seis las bancas nacionales que renuevan, tres en Diputados y tres en el Senado. Los que finalizan mandato son Sergio Leavy, Nora Giménez, Emiliano Estrada, Pamela Calletti, Carlos Zapata y Juan Carlos Romero, quien ya anunció que no buscará la reelección tras 18 años en la Cámara Alta.

Para el analista político Pedro Buttazoni, el mapa salteño no trajo grandes sorpresas, y a su entender la oferta electoral está "bastante ordenada", con tres frentes competitivos, dos de los cuales responden a un armado nacional (La Libertad Avanza y Fuerza Patria), y uno provincial, que cuenta "con apoyo del gobernador a medias”, apuntó. Consideró que con el cierre de los frentes, el espacio que estaría en ventaja sería el libertario por el simple hecho de que "corren con la ventaja de ser gobierno nacional". En segundo lugar se posiciona Fuerza Patria, mientras que el frente provincial evidencia dificultades para "terciar en la grieta”, evaluó.

Para el cosultor político Franco Galeano, las elecciones intermedias potencian la creciente polarización entre “un espacio no peronista, que podríamos identificar con La Libertad Avanza” y “un espacio peronista, que es kirchnerismo y aliados”. No obstante, advirtió que figuras como el gobernador se vieron impedidas de jugar de lleno en las definiciones, sobre todo si se tiene en cuenta que en elecciones anteriores Sáenz "jugaba a poner huevos en todas las canastas”, es decir consolidar frentes electorales propios y apareciendo en listas de distintos espacios. A ello sumó que el saenzismo hoy “carece de figuras de peso” competitivas.

Fuerza Patria y la pulseada Urtubey–Leavy

Ambos analistas coincidieron en que la gran tensión está en el frente peronista-kirchnerista, que debe definir candidaturas al Senado sin PASO y con boleta sin lista completa. “El problema de la no renovación los obliga a recurrir a la vieja guardia", que en este caso sería Urtubey y Leavy, dijo Butazzoni. En ese sentido, afirmó que si hay que ponerlo en números, "Urtubey tiene mejor posicionamiento que Leavy, pero esta elección se definirá tanto por encuestas como por la rosca en Buenos Aires”, evaluó.

Para el consultor, Leavy buscará apoyarse en su lealtad y disciplina partidaria; mientras que Urtubey, lo hará en su supuesta capacidad de ampliar la base electoral. “No es algo que se decida sólo por sondeos: pesará lo que opinen Cristina, Wado de Pedro y Sergio Massa”, subrayó.

Por su parte, Galeano sumó matices al sostener que la pulseada es entre tres: Urtubey, Leavy y Estrada, todos con bondades y problemas. Si bien Urtubey es el más conocido, arrastra cuestionamientos a sus gestiones como gobernador. En tanto, Leavy no tiene veto del gobierno provincial, aunque su imagen negativa es alta en la provincia. Mientras que Estrada en un segundo plano, mantiene el veto de Sáenz, lo que "le complica el trabajo territorial de los intendentes peronistas”. De los tres, Estrada y Leavy tienen llegada a Cristina, y el primero es el más cercano.

Para Buttazoni, el frente provincial afín a Gustavo Sáenz sólo tendría chances reales si el gobernador “juega fuerte”, poniendo su figura y estructura al servicio de la campaña. Esto porque "las opciones de centro (aunque el mandatario insista en que no hay una tercera vía) son difíciles de instalar en una elección nacional polarizada". Por ello cosideró que "si Sáenz no se involucra, quedará en números parecidos a los de Durand Cornejo en 2021, entre 11 y 13 puntos”.

Galeano recordó que en 2021 el saencismo logró “poner huevos en todas las canastas”, con presencia en listas de distintos espacios. “Hoy le costó más, porque no tiene figuras competitivas propias. En la provincial tomaron candidatos prestados, como el doctor (Bernardo) Biella. Esta vez la construcción es más limitada”, opinó.

El ausentismo, la otra fuerza electoral

Tanto Buttazoni como Galeano marcaron un dato que atraviesa el año electoral: la baja participación. “Podemos tener otra elección con muy baja concurrencia, al punto de que el número de personas que no vaya a votar supere a varios partidos”, alertó Buttazoni.

Para el consultor, el fenómeno está ligado a “la falta de renovación y el fracaso de la política de los últimos años”, lo que trae problemas de legitimidad en la dirigencia. Aún así, dijo que hay un voto anti Milei duro, que ronda entre los 25 y 30 puntos. Números que "el peronismo podría representar", sabiendo que "también hay una porción creciente de la ciudadanía que directamente se desconecta de la elección”.

Galeano coincidió y señaló que "la espera hasta el domingo será larga y todo puede definirse a último momento". También, teniendo en cuenta que "el ausentismo puede ser tan decisivo como cualquier candidatura”.

La Libertad Avanza y el juego de Olmedo

En el espacio libertario se anunció la precandidatura de Alfredo Olmedo semanas atrás. Para Buttazoni, es una jugada para absorber la presión. Sin embargo, cree que el exdiputado finalmente será candidato porque "no hay mejor momento para él" ya que "por primera vez no está solo, sino en un armado nacional, con un Presidente que en Salta sigue fuerte”. La incógnita pasa por si encabeza o si ese lugar será para la diputada Emilia Orozco, “que hoy es la dirigente libertaria que mejor mide y que conserva cierta frescura política”.

En paralelo, Franco Galeano coincidió en que el armado libertario mantiene un piso alto tras su buena performance en mayo, incluso sin figuras locales de peso. “Les cerraron las puertas a referentes provinciales como Olmedo en su momento, pero lograron competir y ganar terreno”, recordó. Para el analista, Orozco sigue siendo “puntera” en intención de voto, pese a los cuestionamientos y polémicas recientes, como su viaje a Dubai o el caso del exconcejal Pablo López. “Ha sido prudente en términos de estrategia, correrse un poco y dejar que Olmedo absorba los golpes”, consideró.