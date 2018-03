Detrás de su álter ego Bonobo, el productor y dj inglés Simon Green es uno de los herederos indiscutidos tanto de la movida trip hop como de la IDM y la experimental de los ‘90. Ahora vive en Los Angeles y bajó para debutar con su live set en Buenos Aires. Y su último disco, de 2017, se titula casualmente Migration. “Lo hice cuando vivía entre ciudades. Dejé Nueva York y no tenía un lugar que considerara mi casa. De esa incertidumbre salieron casi todas las ideas del disco, que se terminó en Los Ángeles. Siempre que iba a LA me costaba mucho irme, así que me quedé”, cuenta.

Migration es lo más parecido a un álbum folk de Bonobo, con las texturas acústicas más presentes que nunca. Es un disco delicado, de climas minimalistas, casi post rock. Hay cuartetos de cuerdas, pianos y, como siempre, diversos vocalistas, como Rhye o Chet Faker. “En LA formamos una gran comunidad creativa. Me sentí muy entusiasmado haciendo el álbum, pasé mucho tiempo con otros músicos y productores. No hubieron tantas colaboraciones como intercambios de técnicas, ideas y consejos, todo el tiempo”, dice sobre un disco que... ¡está lleno de colaboraciones!

Green siempre parte de fuentes acústicas procesadas digitalmente para lograr las imposibles texturas de su música. Pero una cosa completamente distinta es ser dj: “Lo que más me importa es pasar música de todos los tiempos y los lugares. No me interesa ser de esos que se paran y ponen play a sus propios temas. Cuando voy a ver a grandes djs como Four Tet o Caribou no quiero escuchar su música, que me encanta, porque no quiero algo familiar sino música nueva. Así que siempre paso un montón de música diversa increíble”.

La intertextualidad, el respeto por las fuentes y la responsabilidad al tirar data tienen que ver con su manera de concebir la música y con sus orígenes. Green vio con jóvenes ojos emerger la cultura del sample y luego la explosión rave, y eso lo marcó: “De adolescente escuchaba rock alternativo, indie y punk. Después descubrí el mundo más experimental y a través del hip hop llegué al sampling. Así empecé a desarmar la música que me gustaba, viendo de dónde venía cada sonido. Hoy escucho de todo: ambient, experimental, pero también música bailable, upbeat, ¡dancehall!”

“Fue muy interesante crecer en los años de la explosión de la cultura rave en Inglaterra, con gente como Aphex Twin tomándola y dándola vuelta, haciendo su versión completamente experimental, porque la música rave era algo muy masivo, popular, mainstream. La rave mainstream estaba en el top 10 pero los que hacían música experimental también aparecían en el top 40, ¡y había algo hecho en casa en el top 40! Fueron años locos, y la faceta experimental que se desprendió de esa cultura fue increíble.”

