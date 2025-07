Quienes este lunes estuvieron en el DC Open de Washington tuvieron la posibilidad de disfrutar de una leyenda del tenis: Venus Williams, quien a sus 45 años regresó al circuito después de 16 meses de inactividad y venció por 6-3, 6-1 en el dobles junto a su compatriota Hailey Baptiste al tándem compuesto por la canadiense Eugenie Bouchard y la local Clervie Ngounoue. Este martes, no antes de las 20.30 de nuestro país (transmite Disney+), la mayor de las hermanas Williams hará su vuelta en singles, cuando enfrente a Peyton Stearns, 22 años más joven y número 35 del ránking de la WTA.

Las tribunas del John Harris Court estaban listas para conmoverse y, apenas su nombre fue anunciado y se la vio ingresar envuelta en un vestido amarillo pastel, llegó la ovación. Su protagonismo histórico se robó todos los flashes y ella respondió con una sonrisa pero definitivamente concentrada. El partido comenzó con su compañera sacando pero la lluvia de aplausos llegó cuando lograron igualar 40-40 el primer game gracias a un punto que Venus conquistó con un smash ejecutado en pleno salto. Cuando le tocó sacar a la campeona de siete Grand Slams, la dupla conquistó su primer game del partido y, desde entonces, el juego de Venus fue creciendo -con buenos puntos, reconocidos por parte del público- y demostró que su fuego deportivo sigue intacto.

La exnúmero uno del mundo no competía desde la primera ronda del torneo de Miami del año pasado, cuando cayó ante la rusa Diana Shnaider por un doble 6-3, e hizo su ingreso a este torneo mediante una carta de invitación de los organizadores. La web oficial de la WTA ofrece estadísticas más que interesantes para palpitar su regreso de este martes: allí se detalla que, cuando salte a la cancha para jugar ante Stearns, se convertirá en la jugadora más veterana en competir por un cuadro principal del circuito WTA, luego del hito que registró Kimiko Date (entonces de 46 años) hace siete años en Tokyo. Además, de llevarse la victoria, quedaría en la historia como la más veterana en conseguirla desde que lo hiciera Martina Navratilova (a sus 47) en Wimbledon 2004.

Más allá de los récords, tener otra oportunidad de ver jugar a Venus Williams es lo que celebran los amantes del deporte. La jugadora dejó en claro que extraña a su hermana Serena, quien no juega desde el US Open 2022. "Lo único que haría mejor esto sería que ella también estuviera aquí", había dicho antes de iniciar la semana en Washington. Por ahora, esta aventura es solamente suya, pero ya le arrancó más de una sonrisa y, consultada tras su triunfo en dobles sobre si ya estaba lista para comenzar su actuación en el cuadro de singles, no lo dudó: "Sí, ¡estoy lista!, ¡los veo mañana!".