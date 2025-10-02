La Fórmula 1 enfrenta el calor extremo de Singapur. Con temperaturas que este fin de semana podrían superar los 30 grados en Singapur, los pilotos tendrán que usar un sistema de refrigeración para mitigar las dificultades que convierten al clima en otro protagonista de la carrera.

El servicio meteorológico advirtió que en Marina Bay este fin de semana se registrará mas de 30 grados y una humedad de 80 por ciento, al tiempo que también se pronostican tormentas eléctricas.

En este contexto, se declaró que el GP de Singapur representa una prueba con serio "riesgo de calor", en una pista que ya habitualmente levanta altas temperaturas

De esta forma, la Federación Internacional de Automovilismo confirmó que, frente a la humedad, las lluvias y las altas temperaturas, los pilotos contarán con un traje para salvaguardar su salud y seguridad.

Se trata de un sistema de refrigeración que estará en los monoplazas y que podrán utilizarse durante el recorrido callejero del circuito. Esto significará un lastre extra de 5 kilos.

Además, los pilotos podrán usar de manera opcional un chaleco que también les proporcionará un alivio frente al calor extremo.

En el caso de que algún equipo decida no utilizarlo, igualmente deberá agregar medio kilo al peso total del auto.

Estos dispositivos de seguridad ya se aplicaron en otras carreras, como Qatar 2023. En ese momento varios pilotos tuvieron que recibir asistencia médica.

En cada fecha, los competidores pueden perder hasta 5 kilos y en este caso podrían sufrir fuertes episodios de deshidratación.

Colapinto ya está en Singapur

El pit comienza a recibir a los pilotos y el pilarense ya lució parte de la nueva indumentaria rosa que presentó Alpine.

Junto a su compañero, Pierre Gasly, recorrieron la ciudad durante la última noche libre. Recordemos que la carrera será de manera nocturna.

Mañana será el comienzo de las Prácticas y el domingo se correrá desde las 09.00hs de nuestro país. Tendrá transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

Programación del GP de Singapur

Viernes

06.30: Prácticas Libres 1

10.00: Prácticas Libres 2

Sábado

06.30: Prácticas Libres 3

10.00: Clasificación

Domingo

09.00: Carrera

Posiciones

1. Piastri. McLaren: 324 puntos.

2. Norris. McLaren: 299 puntos.

3. Verstappen. Red Bull: 255 puntos

4. Russell. Mercedes: 212 puntos.

5. Leclerc. Ferrari: 165 ptos.