Dos hombres jóvenes con las cabezas cubiertas con capuchas ingresaron a la institución
Un incendio intencional en la escuela Ave María de Don Orione alarma a Claypole
La comunidad local sigue en shock. Presentaron la denuncia y aguardan pericias. La prioridad es reconstruir para el inicio de clases.
Por
Marcial Amiel
06 de enero de 2026 - 13:32
“No robaron nada, el único objetivo era vandalizar, destruir", cuentan desde la intitución.
(Gentileza)
