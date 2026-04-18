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El encuentro se disputará en el Monumental desde las 17

Torneo Apertura: River, Boca y un superclásico en el que todo es posible

El conjunto de Coudet viene invicto desde su arribo, mientras que el de Ubeda se encuentra en un gran momento, con 12 partidos sin perder.

Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025
Di Lollo y Acuña volverán a verse las caras en el Monumental (Archivo -)

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