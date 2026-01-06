Oro, oro negro y oro azul: la gigantesca mina que Trump ve en Venezuela

venezuela marcha protesta contra estados unidos

AME099. CARACAS (VENEZUELA), 22/12/2025.- Fotografía que muestra un cartel con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una caravana de motociclistas este lunes, en Caracas (Venezuela). Cientos de motoristas simpatizantes del chavismo, algunos disfrazados de piratas, recorrieron varias zonas de Caracas en protesta por la confiscación de dos buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y exhibieron afiches con la imagen del presidente Donald Trump con sombrero y parche. EFE/ Ronald Pena R

(EFE/EFE)