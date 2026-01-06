Omitir para ir al contenido principal
El beneficio para los oligopolios de EE.UU.
Oro, oro negro y oro azul: la gigantesca mina que Trump ve en Venezuela
El país latinoamericano cuenta con importantes reservas de petróleo, así como de oro, coltán, tierras raras y otros minerales estratégicos para la transformación digital y la industria de la guerra.
Por
Adhik Arrilucea
06 de enero de 2026 - 13:44
venezuela marcha protesta contra estados unidos
AME099. CARACAS (VENEZUELA), 22/12/2025.- Fotografía que muestra un cartel con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una caravana de motociclistas este lunes, en Caracas (Venezuela). Cientos de motoristas simpatizantes del chavismo, algunos disfrazados de piratas, recorrieron varias zonas de Caracas en protesta por la confiscación de dos buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y exhibieron afiches con la imagen del presidente Donald Trump con sombrero y parche. EFE/ Ronald Pena R
(EFE/EFE)
Venezuela
