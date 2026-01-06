Omitir para ir al contenido principal
El beneficio para los oligopolios de EE.UU.

Oro, oro negro y oro azul: la gigantesca mina que Trump ve en Venezuela

El país latinoamericano cuenta con importantes reservas de petróleo, así como de oro, coltán, tierras raras y otros minerales estratégicos para la transformación digital y la industria de la guerra.

Adhik Arrilucea
Por Adhik Arrilucea
venezuela marcha protesta contra estados unidos AME099. CARACAS (VENEZUELA), 22/12/2025.- Fotografía que muestra un cartel con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una caravana de motociclistas este lunes, en Caracas (Venezuela). Cientos de motoristas simpatizantes del chavismo, algunos disfrazados de piratas, recorrieron varias zonas de Caracas en protesta por la confiscación de dos buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y exhibieron afiches con la imagen del presidente Donald Trump con sombrero y parche. EFE/ Ronald Pena R (EFE/EFE)

Últimas Noticias

Por Adhik Arrilucea

Investigan el origen del fuego

Tragedia en Olavarría: dos muertos y más de 40 heridos por un incendio en un geriátrico

Dos hombres jóvenes con las cabezas cubiertas con capuchas ingresaron a la institución

Un incendio intencional en la escuela Ave María de Don Orione alarma a Claypole

Por Marcial Amiel

Tras la captura de Maduro

Así está Venezuela hoy: disparos, unidad en el gobierno y protestas

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

El País

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
Diputados

Críticas al alineamiento de Milei con Trump

Cruces en Diputados por el proyecto del Gobierno para respaldar el ataque a Venezuela

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Sociedad

Investigan el origen del fuego

Tragedia en Olavarría: dos muertos y más de 40 heridos por un incendio en un geriátrico

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Calor Rosario

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

Deportes

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido

(From L to R, 1st row) Algeria's forward #18 Mohamed Amoura, Algeria's midfielder #14 Hicham Boudaoui, Algeria's midfielder #10 Ismael Bennacer, Algeria's forward #7 Riyad Mahrez, Algeria's midfielder #22 Ibrahim Maza, (From L to r, 2nd row) Algeria's defender #13 Jaouen Hadjam, Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri, Algeria's defender #26 Samir Chergui, Algeria's defender #2 Aissa Mandi, Algeria's goalkeeper #23 Luca Zidane and Algeria's defender #21 Ramy Bensebaini pose before the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Burkino Faso at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 28, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Este martes a las 13 por octavos de final de la Copa Africana

Para tomar nota: juega Argelia, rival argentino en el debut del Mundial

FOTO REDES SOCIALES rally dakar 2026 auto david zille sebastián cesana

Se completó la segunda etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Zille y Cesana se mantienen al frente en Challenger