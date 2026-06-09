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La presión del bolsillo para la clase media
Una familia propietaria integrada por dos adultos y dos hijos necesitó ingresos de 2.450.045 de pesos para ser clase media.
09 de junio de 2026 - 22:43
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La canasta total que mide la Ciudad acumula en un año una suba del 31,6%.
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