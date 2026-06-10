Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El Presidente se bajó del desfile de Roberto Piazza y la senadora marcó otro gesto de distancia

Bullrich aprovecha los caprichos de Milei

El mandatario se peleó con el modisto porque no incluyó a Lilia Lemoine y a Juliana Santillán en el show y decidió no asistir. Piazza lo desmintió.

Senadora Patricia Bullrich
Senadora Patricia Bullrich Sesión ordinaria en el Senado de la Nacion, el 14 de mayo de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado).- prensa senado. Gabriel Cano/Comunicación Senad

Últimas Noticias

El Presidente se bajó del desfile de Roberto Piazza y la senadora marcó otro gesto de distancia

Bullrich aprovecha los caprichos de Milei

Las 50 tapas históricas de Página/12 llegaron a a Facultad de Periodismo de la UNLP

“Acá está la otra mirada que la prensa dominante pretende ocultar”

En Santa Fe, la Federación Argentina de Municipios lanzó un mensaje contra las políticas nacionales de Javier Milei

Espinoza juntó a un centenar de intendentes en defensa de la autonomía municipal

Por María Belén Robledo
El último amistoso antes del Mundial

Argentina le gana 1-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto

Exclusivo para

Datos del Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires

La presión del bolsillo para la clase media

La Fiscalía de Roma se une con este proceso a Francia

Italia investiga al ministro israelí Ben Gvir por los abusos contra la Flotilla

Por Elena Llorente
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona

“Nadie se estaba haciendo cargo”

Es el primero en su tipo, frente a la costa de Shangái

Un centro de datos submarino alimentado por energía eólica en China

El País

El Presidente se bajó del desfile de Roberto Piazza y la senadora marcó otro gesto de distancia

Bullrich aprovecha los caprichos de Milei

Las 50 tapas históricas de Página/12 llegaron a a Facultad de Periodismo de la UNLP

“Acá está la otra mirada que la prensa dominante pretende ocultar”

"En democracia no se pueden elegir qué leyes se cumplen y cuáles no"

Clase públicas frente a la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario

Víctor Pesino, ante la comisión de Acuerdos del Senado

“No pertenezco a un Poder Judicial corrupto”: la débil defensa del juez que validó la reforma laboral e intervino la UOM

Por Luciana Bertoia

Economía

Finanzas y dólares

El Banco Central vuelve a comprar

Tras la recuperación en abril, bajó 4% en mayo

La construcción vuelve a caer

El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001

Un salario más mínimo que nunca

Datos del Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires

La presión del bolsillo para la clase media

Sociedad

Conmoción en Bahía Blanca

Bahía Blanca: mataron a golpes a un coipo, lo filmaron y ahora enfrentan una denuncia

Nuevas pistas en la investigación del femicidio de Agostina Vega

Un video compromete más a Claudio Barrelier y Soledad Andreani

Condenaron a los dueños de los perros que mataron a un menor en Santa Fe

Condenaron a los dueños de los perros que mataron a un chico en Santa Fe

Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona

“Nadie se estaba haciendo cargo”

Deportes

El último amistoso antes del Mundial

Argentina le gana 1-0 a Islandia hoy en vivo: minuto a minuto

El video de lo que pudo haber sido una tragedia

Una cámara aérea se desplomó en el campo de juego en un amistoso entre Hungría y Kazajistán

Las chances del equipo según Thomas Tuchel

La sorpresiva confesión del DT de Inglaterra y su opinión sobre la Selección argentina

El volante campeón del mundo ocuparía el lugar del marcador central

Scaloni cierra la lista y Guido Rodríguez entraría por Balerdi