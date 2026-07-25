Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El presidente argentino apoyó al ultraderechista en Brasil

Milei, optimista con Bolsonaro Jr.: “Confiamos en ti para lograr parar a la basura socialista”

Además del encuentro, el expanelista fue condecorado en San Pablo. Lamentó no poder visitar al padre del candidato, condenado por querer derrocar a Lula.

Dos a quererse: Milei con Flávio Bolsonaro en San Pablo NELSON ALMEIDA. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El presidente argentino apoyó al ultraderechista en Brasil

Milei, optimista con Bolsonaro Jr.: “Confiamos en ti para lograr parar a la basura socialista”

Argentina restringió en 2003 la técnica de alimentación forzada de animales

Brasil prohibió la producción y comercialización foie gras

En Villa Ventana

Tras un intenso operativo, encontraron a un joven que se había perdido en las sierras tras consumir hongos alucinógenos

No pudo superar la Q2

Colapinto largará 13º en Hungría

Exclusivo para

Se trata de “una renovación de los calcos antiguos”, alegaron en DOTA

Polémica por la quita de stickers de las Islas Malvinas en colectivos y trenes

El vocero presidencial anticipó que el dólar podría llegar a los $1800

Un tiro en el pie desde adentro del Gobierno

Bombardeos estadounidenses contra la provincia iraní de Juzestán dejaron cuatro muertos

Irán atacó nuevamente bases de EE.UU. en Baréin y Jordania

Los peligros del ciberacoso

La Unión Europea acusó a TikTok de poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes

El País

El presidente argentino apoyó al ultraderechista en Brasil

Milei, optimista con Bolsonaro Jr.: “Confiamos en ti para lograr parar a la basura socialista”

El mandatario sale a a jugar en favor de la ultraderecha

Milei arranca su jornada de apoyo al hijo de Bolsonaro en Brasil

La extranjerización de las tierras y el perdón absoluto a los evasores, las prioridades libertarias para el segundo semestre

La estupidez virtual

Por Luis Bruschtein
Tras la restitución de los restos, homenajearon a los identificados de La Perla

“La contundencia de un pedacito de hueso”

Economía

¿A qué viene Kristalina Georgieva?

Por Hernán Letcher
La industria automotriz se enfrenta a la tormenta perfecta

A la intemperie

Por David Cufré
El vocero presidencial anticipó que el dólar podría llegar a los $1800

Un tiro en el pie desde adentro del Gobierno

Con Milei perdió más del 40 por ciento de su poder adquisitivo

El salario mínimo, más mínimo

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Argentina restringió en 2003 la técnica de alimentación forzada de animales

Brasil prohibió la producción y comercialización foie gras

En Villa Ventana

Tras un intenso operativo, encontraron a un joven que se había perdido en las sierras tras consumir hongos alucinógenos

La pareja, acusada de homicidio, alegó que la menor sufrió una complicación respiratoria

Horror en Villa Gesell: apartaron de sus padres al hermanito de la nena que murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco

El mamífero marino se encontraba frente a la costa de San Isidro

Una ballena quedó encallada en el Río de la Plata: Prefectura Naval desplegó un operativo de rescate

Deportes

No pudo superar la Q2

Colapinto largará 13º en Hungría

El argentino corre en Hungaroring

Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Hungría: la clasificación, minuto a minuto

El equipo de Vojvoda arrancó el Torneo Clausura con éxito

Liga Profesional: Racing batió a Gimnasia y festejó en el Cilindro

¿Comenzó el operativo seducción?

El sugestivo video de la AFA para convencer a Scaloni de seguir como DT