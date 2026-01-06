Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

En la Ciudad se espera una temperatura máxima de 31 grados.

Calor Rosario
Calor Rosario (Gentileza -)

El gobierno rechazó por "inviable" el barrio cerrado Damfield en Funes

Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

Balance de gestión y agenda económica

Salta ratificó el equilibrio fiscal y fijó prioridades económicas para 2026

Por Maira López
Confrontaron al intendente por falta de obras.

Confrontaron al intendente tras la crecida del río La Caldera

Obras sin presupuesto y extracción de áridos sin control

Exclusivo para

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

Zohran Mamdani

Grieta en EE.UU. tras el uso de la fuerza sin autorización del Congreso

La captura de Maduro abrió un frente de conflicto político en Washington

El País

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
Discapacidad

Amparo de las organizaciones

El Gobierno busca ganar tiempo para no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

Por Matías Ferrari

Economía

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

En medio del boom que se registra en las compras externas

Renuevan beneficio para sectores importadores

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Sociedad

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Una iniciativa de estudiantes, familiares y docentes

Presentan un amparo contra el desfinanciamiento de la educación técnico profesional

Por Santiago Brunetto
Eva Schloss

Tenía 96 años

Falleció Eva Schloss, sobreviviente de Auschwitz y hermana de Ana Frank

Deportes

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido