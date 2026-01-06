Omitir para ir al contenido principal
Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Cuestionan que con el decreto, la Secretaría de Inteligencia de Estado se conviertiría en una “herramienta de persecución”.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
El amparo le tocó al juzgado de Rita Ailán, designada en ese cargo en 2006.

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

Homo Faro

Por Rodrigo Fresán

Autos

El gigante automotriz chino destronó a Elon Musk

BYD le saca ventaja a Tesla

Exclusivo para

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

La Cámara de Industria Cárnica advierte por la baja en la faena y en el consumo

Anticipan un 2026 difícil para los frigoríficos bonaerenses

Por Andres Miquel

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria

Ley de Inteligencia: advierten que el DNU de Milei habilita detenciones sin orden judicial y espionaje político

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

El País

Entrevista con el jefe del bloque del peronismo, Germán Mártinez

“El Gobierno de Milei tiene rasgos claramente autoritarios”

Por Miguel Jorquera
Discapacidad

Amparo de las organizaciones

El Gobierno busca ganar tiempo para no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

Por Matías Ferrari

Una modesta mirada local sobre los bombardeos y al futuro

Por Mempo Giardinelli

Economía

El ticket promedio por juguete se ubicó en torno a los 23.000 pesos

Por la crisis, los reyes llegan más livianos

El dato se redujo durante el tercer trimestre de 2025

En CABA, el 17,3% es pobre

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Sociedad

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Pese a las recomendaciones científicas

Estados Unidos elimina vacunas pediátricas en el calendario federal

US President Donald Trump points as he speaks during a political rally in Rocky Mount, North Carolina on December 19, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Giro sustancial en el sistema sanitario estadounidense

El Gobierno de Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario infantil

A la salida de un boliche en Guaymallén

Mendoza: un policía fue detenido por la balacera fatal donde una mujer fue asesinada

Deportes

FOTO PRENSA BOCA boca paredes

Mientras acelera gestiones en el mercado de pases

Boca confirmó dos amistosos antes de arrancar el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido

FOTO REDES SOCIALES rally dakar 2026 auto david zille sebastián cesana

Se completó la segunda etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Zille y Cesana se mantienen al frente en Challenger