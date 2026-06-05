Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Fue reconocido con un doctorado honoris causa

Alejandro Slokar: “Sin justicia social, cualquier proyecto de país es inviable”

Al recibir el galardón de la Universidad de Morón, el camarista federal brindó una conferencia en la que destacó el rol del derecho a la hora de defender a los más vulnerables.

Por Luciana Bertoia
4-6-2026 Universidad de Moron. Entrega honoris causa al camarista federal Alejandro Slokar.
4-6-2026 Universidad de Moron. Entrega honoris causa al camarista federal Alejandro Slokar. 4-6-2026 Universidad de Moron. Entrega honoris causa al camarista federal Alejandro Slokar. Foto Enrique Garcia Medina ENRIQUE GARCIA MEDINA

Últimas Noticias

Fue reconocido con un doctorado honoris causa

Alejandro Slokar: “Sin justicia social, cualquier proyecto de país es inviable”

Por Luciana Bertoia
Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de junio

Austeridad en Pérez

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de junio

Exclusivo para

Sin los votos, la Casa Rosada sufrió otro traspié en el Senado

El Gobierno postergó el tratamiento del proyecto de Sturzenegger que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

Aprobaron el pliego de la jueza Michelli contra la voluntad de Milei

Un nuevo escenario en el Poder Judicial

Por Melisa Molina
La Selección lleva 60 años sin ganar ningún título

Cuando llega el Mundial, en Inglaterra llueve sopa

Por Pablo Vignone
Maite Aranzabal y Les Payases Ambientales sorprenden con una propuesta de “artivismo” clown

El alcance del arte en la lucha ambientalista

Por Patricia Chaina

El País

Fue reconocido con un doctorado honoris causa

Alejandro Slokar: “Sin justicia social, cualquier proyecto de país es inviable”

Por Luciana Bertoia
Sin los votos, la Casa Rosada sufrió otro traspié en el Senado

El Gobierno postergó el tratamiento del proyecto de Sturzenegger que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

Los trabajadores del Garrahan repudiaron el video difundido por Milei

“El documental del Gobierno es un homenaje a las fake news”

Aprobaron el pliego de la jueza Michelli contra la voluntad de Milei

Un nuevo escenario en el Poder Judicial

Por Melisa Molina

Economía

Elogió la acumulación de reservas y la reforma laboral

El FMI festeja el ajuste fiscal

El trader suizo Mercuria y una firma de Manzano compraron los activos locales por u$s 1420 millones

La red y la refinería de Shell cambiaron de dueño

Producción, venta y exportación de autos cayeron fuerte en mayo

Se desploma el mercado del cero kilómetro

Avanza el plan del Reino Unido sobre el yacimiento Sea Lyon

Explotación de crudo en Malvinas

Por Juan Garriga

Sociedad

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de junio

Maite Aranzabal y Les Payases Ambientales sorprenden con una propuesta de “artivismo” clown

El alcance del arte en la lucha ambientalista

Por Patricia Chaina
Un buen destino para los bajos viaductos vacíos

Paternal: por una cancha para los chicos de La Carbonilla

Por Santiago Brunetto

Deportes

La Selección lleva 60 años sin ganar ningún título

Cuando llega el Mundial, en Inglaterra llueve sopa

Por Pablo Vignone
Con mucha ansiedad y tras una década de ausencia

Lanús salió campeón y volvió a la Liga Nacional de Básquetbol

De visitantes y en el inicio de la final

NBA: los New York Knicks dieron el golpe ante San Antonio Spurs

Camino a la primera prueba futbolística en la previa al Mundial

La Selección se va a Dallas a jugar el amistoso ante Honduras