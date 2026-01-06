Omitir para ir al contenido principal
Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

La Anmat explicó que la decisión se tomó por la posible presencia de una toxina producida por una bacteria.

Anmat Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés (Web Anmat)

NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer

Qué dijeron los líderes europeos

Venezuela: la Unión Europea mantiene un “perfil bajo” sobre la intervención militar

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Tras el ataque de Trump a Venezuela y las amenazas a Colombia

Petro convocó a una marcha por la soberanía

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
Críticas al alineamiento de Milei con Trump

Cruces en Diputados por el proyecto del Gobierno para respaldar el ataque a Venezuela

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Calor Rosario

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido

(From L to R, 1st row) Algeria's forward #18 Mohamed Amoura, Algeria's midfielder #14 Hicham Boudaoui, Algeria's midfielder #10 Ismael Bennacer, Algeria's forward #7 Riyad Mahrez, Algeria's midfielder #22 Ibrahim Maza, (From L to r, 2nd row) Algeria's defender #13 Jaouen Hadjam, Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri, Algeria's defender #26 Samir Chergui, Algeria's defender #2 Aissa Mandi, Algeria's goalkeeper #23 Luca Zidane and Algeria's defender #21 Ramy Bensebaini pose before the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Burkino Faso at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 28, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Este martes a las 13 por octavos de final de la Copa Africana

Para tomar nota: juega Argelia, rival argentino en el debut del Mundial

FOTO REDES SOCIALES rally dakar 2026 auto david zille sebastián cesana

Se completó la segunda etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Zille y Cesana se mantienen al frente en Challenger