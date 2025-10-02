Este fin de semana se llevará a cabo la 51° Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, por lo que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires asistirá a las y los fieles con un operativo que involucra a varios ministerios, coordinado por la Jefatura de Asesores.

Se trata de los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, que pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Tiene 60 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica de Luján e incluye a siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Por eso la logística involucra también a los Municipios y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch.

“Para nosotros es una tarea central acompañar a las y los fieles. Así nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof y también lo marca la historia y la identidad de esta provincia. Vamos a estar junto a cada peregrino a lo largo del camino de fe, amor y esperanza que recorrerán hasta llegar al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, señaló Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján. Al finalizar el recorrido, las y los fieles arriban al Santuario de Luján del Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del Padre Lucas García.

Los números del operativo

Tal informó el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá 6 móviles de Vialidad con personal.

Por su parte, la cartera de Salud aportará 4 unidades hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, 1 shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental.

El Ministerio de Seguridad sumará 1.400 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, 6 móviles de Defensa Civil, 6 torres de iluminación y 2 torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con 5 camiones cisterna y 4 puntos con canillas públicas a través de ABSA, 3 camionetas con combustible y operadores, y 3 torres de iluminación para zonas sin energía.

A su turno, Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores; mientras que Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.

Ubicaciones de las postas de atención para peregrinos

El operativo especial se desarrollará lo largo de los 60 km de recorrido y contará con un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

Merlo

Av. Pte. Perón (Rivadavia) alt 26500 y Paraguay empresa IMSA playón de palmeras. (cruzando Paraguay 250 metros)

Av. Juan Domingo Perón 26498. Intersección calle Paraguay (Puesto 2).

Moreno

Av. San Martín alt 8900 y Aymaraes frente a paso a nivel (en barrio privado).

General Rodríguez

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España (sobre plazoleta pasando la estación de servicio YPF).

Luján

Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 - escudo

25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján (en rotonda lado derecho)

Int. Colobraro y cruce RP 24 -plazoleta- (Puesto 23)

Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce, sobre Plazoleta frente a estación de GNC abandonada (Puesto 30 de Apoyo)

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone, Gral. Rodríguez (puesto 41).

Ingreso a Luján, en la dársena frente a la Universidad (Cerca del Puesto 52: Ruta Provincial nº 7 y Cruce RN 5).