“Veremos hasta dónde nos da para pelear en la Superliga, pero clasificar a la próxima Copa Libertadores es a lo mínimo a lo que tenemos que aspirar”, sinceró las expectativas de Independiente el polifuncional Jonás Gutiérrez, quien habló en conferencia de prensa ofrecida tras la práctica matutina en el predio que el Rojo tiene en Villa Dominico.

El volante, que llegó al Rojo desde Defensa y Justicia por especial pedido del técnico Ariel Holan –para quien es un verdadero comodín–, analizó los últimos resultados que bajaron las expectativas del equipo de pelearle a Boca el liderazgo del torneo local. “Nos dio bronca no poder seguir escalando posiciones para pelear el campeonato, pero nosotros tenemos que estar preparados porque no hay excusas. Cuando uno no está con tanta continuidad, se tiene que preparar para cuando le toque”, reflexionó el Galgo, quien hizo referencia a la rotación a la que obliga la cargada agenda de partidos que tiene Independiente y que resiente la performance del equipo.

Respecto de la adaptación de futbolistas llegados de otras ligas, como el ecuatoriano Fernando Gaibor, reflexionó: “Necesitás adaptarte, es normal y lleva su tiempo”. “Los jugadores que han llegado a Independiente están por el buen camino, creo que Fernando ha demostrado detalles de calidad”, completó.

Gutiérrez, quien vistió la camiseta de la Selección Nacional y participó del Mundial de Sudáfrica 2010, se refirió a las convocatorias de Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, que se encuentran en Manchester para la gira del equipo conducido por Jorge Sampaoli. “Le dije a Maxi (Meza) que la ropa le quedaba muy bien, que disfrute de estar en la Selección Argentina y que deje todo para seguir, no hay nada más lindo que vestir esa camiseta”, afirmó el Galgo, que a renglón analizó a la Selección. “Argentina tiene un grupo que quiere hacer las cosas bien. Messi está en un nivel enorme y es bueno que los demás jugadores estén bien individualmente en sus clubes”, dijo.